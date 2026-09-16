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Марко Розе: Привилегия е да водя Борнемут в европейския дебют на клуба

  • 16 сеп 2026 | 23:31
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Марко Розе: Привилегия е да водя Борнемут в европейския дебют на клуба

Мениджърът на Борнемут Марко Розе определи като привилегия възможността да изведе отбора в първия му исторически мач в европейските клубни турнири. Той подчерта забележителния път на „черешките“, които преди години бяха на ръба на фалита.

Английският тим стартира своята кампания в Лига Европа този четвъртък с гостуване на испанския Реал Сосиедад. Правото на участие дойде след като отборът завърши на впечатляващото шесто място във Висшата лига през изминалия сезон.

Розе, който има богат европейски опит с отбори като РБ Залцбург, Борусия Мьонхенгладбах, Борусия Дортмунд и РБ Лайпциг, говори пред медиите в Сан Себастиан преди двубоя.

„Усещам колко специален е този момент за клуба и как всички го очакват с нетърпение. Да завършиш на шесто място във Висшата лига е огромно постижение за клуб като Борнемут и всички го заслужиха“, заяви той. „Наистина съм благодарен, че съм треньор в тази ситуация, макар да не бях в клуба през миналия сезон. Високо ценя възможността да споделя този момент с момчетата, с феновете и с всички от щаба.“

Очаква се около 2000 привърженици на Борнемут да подкрепят отбора си в Испания.

„Най-важното постижение е да запазиш увереност, да коригираш грешните решения, да бъдеш смел, да се свържеш с правилните хора, да ги обединиш, да създадеш общност, атмосфера и енергия в клуба и така да постигнеш успехите, на които Борнемут се радва през последните няколко години“, добави Розе.

„Това не е лесна задача и не става от само себе си. Изисква се упорита работа от страна на много хора, но най-важното е, че правилните се събраха в точния момент“, завърши германският специалист.

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