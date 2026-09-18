Мениджърът на Борнемут остана очарован от представянето на тима си

Мениджърът на английския Борнемут Марко Розе заяви, че се гордее с победата с 2:1 при гостуването на испанския Реал Сосиедад в първия кръг на основната фаза на Лига Европа.

„Много се гордея и се радвам за феновете ни. Тук в Сан Себастиан, имаше 2000 привърженици от Борнемут. Това е голяма победа за всички в клуба. Разбира се, наистина се гордея с момчетата. Първото полувреме, което изиграхме, беше блестящо във всяко отношение - пресата, играта с топката, отбелязаните голове и бяхме близо до това да поведем с 3:0. През втората част изпитахме известни трудности, но в крайна сметка победата беше заслужена, а първото полувреме - великолепно“, коментира Розе, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

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„Беше трудно, защото знаехме, че преднина от 2:0 на полувремето е коварен резултат. Ако съперникът отбележи гол - както те направиха, всички получават нов прилив на енергия. Стадионът става шумен, а ние бяхме наясно с това. Въпреки това начинът, по който се защитавахме, както усилията ни след намаляването за 2:1 бяха наистина впечатляващи. За нас беше важно да постигнем този успех. Имаме своите цели и амбиции дори в този турнир - искаме да печелим мачове и да видим докъде се простира конкурентоспособността ни. Чувстваме, че се намираме в добра позиция. Затова беше много важно и хубаво да видим, че сме готови“, каза още германският специалист.

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Капитанът на Борнемут Адам Смит заяви: „Знаехме, че се изправяме срещу много добър отбор. Упражнихме натиск, пресирахме ги, владеехме добре топката и бяхме безпощадни в предни позиции. Второто полувреме беше много трудно за нас, но понякога се налага да се действа така, а ние успяхме да измъкнем победата.“

„Това ни дава голяма увереност, особено с оглед на Висшата лига. Трябва да пренесем това настроение и в предстоящия ни двубой в неделя. Имахме няколко равенства, от които останахме разочаровани, така че сега се концентрираме върху възстановяването и мача срещу Ливърпул в неделя“, допълни Смит.

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Снимки: Gettyimages