Ираола: Представянето ни бе близо до това, което искам да виждам

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола остана доволен от успеха с 3:1 над Тотнъм за "Карабао Къп". Той похвали отбора си за доброто представяне и дори заяви, че той се е доближил с играта си до това, което иска да вижда от него.

„Мисля, че мачът премина през доста различни фази. Натискахме много и успяхме да поведем, но след като излязохме напред в резултата, те се приближиха до нашите зони. Страдахме сериозно, особено при техните статични положения. Въпреки това мисля, че бяхме добри. Усещах отбора силен в добрите ни периоди днес – имаше енергия и всеки натискаше на максимум. Това представяне беше много близо до версията, която искам да виждам“, започна Ираола.

„Доволен съм от представянето. Мисля, че мачът премина през различни фази, но като цяло ми хареса енергията, която показахме. Отбелязахме голове, но най-щастлив ме прави фактът, че вече сме в следващия кръг. Мисля, че при 2:0 те бяха принудени да рискуват и да спечелят малко територия. Защитавахме се добре, но им позволихме да изпълнят много статични положения, а когато отбелязаха, това ни постави под известен натиск. За наш късмет намерихме начин да вкараме трети гол и да завършим мача подобаващо“, каза още специалистът.

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Той коментира и предстоящия сблъсък с бившия си тим Борнемут.

„Знам, че мачът ще бъде изключително труден. Виждате колко рядко губят те в рамките на един сезон, така че това е тежко място за гостуване. За да спечелиш там, трябва да бъдеш наистина безупречен“, допълни испанецът.

Той не пропусна да похвали Доминик Собослай и Анди Робъртсън за силното им представяне в мача.

„Мисля, че специалното при Дом е, че реши ли да стреля, винаги има шанс да отбележи. Когато топката е в него, просто вярваш, защото той вече го е правил и преди. Той е страхотен консуматор. Анди Робъртсън пък напълно заслужава всичко това и бях наистина щастлив за него. Мислех си, че той искрено го заслужава, тъй като е дал толкова много на Ливърпул“, завърши Ираола.

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Снимки: Gettyimages