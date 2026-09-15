Ливърпул 1:0 Тотнъм, Мак Алистър даде преднина на домакините

Ливърпул и Тотнъм играят при резултат 1:0 на "Анфийлд" в най-интересния сблъсък от третия кръг на "Карабао Къп". Алексис Мак Алистър даде преднина на домакините в 21-вата минута. Мърсисайдци нямат загуба от началото на сезона, но записаха някои разочароващи равенства, особено нулевото такова срещу Фулъм преди няколко дни. Лондончани пък нямат отбелязан гол в Премиър лийг и търпят много критики за играта си. Единствената победа на отбора на Роберто Де Дзерби бе в миналия кръг на същия турнир, когато "шпорите" разгромиха с 5:1 Чарлтън.

Тотнъм има само две победи и 14 загуби в последните 20 мача с Ливърпул.

We’re in the building 🏟️ pic.twitter.com/nPJefN5F3A — Liverpool FC (@LFC) September 15, 2026

Андони Ираола е направил цели десет промени в сравнение с мача с Фулъм. Единственият, който запазва мястото си, е Роналд Араухо. Уругваецът обаче този път ще действа като централен защитник, а отдясно на отбраната е Джереми Фримпонг. Джо Гомес е възстановен от контузията и ще запише първи минути през този сезон. На върха на атаката започна Люис Кумас, а по крилата действаха Коди Гакпо и Рио Нгумоа. Алексис Мак Алистър е опитният играч в халфовата линия, в която са още Трей Ниони и Джеймс Макконъл.

Де Дзерби е предприел осем промени. Арчи Грей, Родриго Бентанкур и Омар Мармуш запазват местата си. Мохамед Кудус започва за първи път от януари. Новото попълнение Тосин Адарабиойо записва първи мач като титуляр, след като дебютира вече в мача с Евертън. Негов партньор в центъра на защитата е Маркос Сенеси.

Checking in at Anfield 🏟️ pic.twitter.com/xSMmbOM21o — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 15, 2026

По-опитният състав на Тотнъм взе инициативата от самото начало. В 11-ата минута гостите стигнаха и до първата стопроцентова възможност. Тел проби отляво и центрира по земя, а след рикошет във Фримпонг топката стигна до непокрития Бергва;, който стреля от седем метра, но не успя да насочи топката към ъгъла и Мамардашвили спаси с крак, предотвратявайки сигурен гол във вратата си.

Ливърпул пропусна също много добро положение пет минути по-късно, когато Кумас получи страхотен извеждащ пас от Нгумоа, измъкна се зад гърба на Сенеси и стреля, но Дубравка се намеси добре и изби.

Домакините поеха на свой ред контрола и много скоро след това взеха преднина. В 21-вата минута мърсисайдци организираха добра атака, която започна с дълго подаване на Джо Гомес към Гакпо, който получи отляво, влезе навътре и продължи към Нгумоа. Младежът влезе в наказателното поле и след рикошет топката стига до Алексис Мак Алистър, който с хубав удар прати топката под напречната греда за 1:0.

Alexis Mac Allister top bins to give Liverpool the lead 🎯



The Argentine is finding his form with Liverpool once again 😤 pic.twitter.com/f5rAjE6AH2 — ESPN FC (@ESPNFC) September 15, 2026

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Снимки: Gettyimages