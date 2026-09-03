Честват Меси на всички стадиони в Аржентина

Предстоящите мачове на клубно ниво в Аржентина ще бъдат прекъсвани след 10 минути в чест на Лионел Меси, който се оттегли от националния отбор. Това се случи и на снощния двубой между Велес и Бока Хуниорс от Купата на Аржентина.

Осемкратният носител на „Златната топка“ реши да се оттегли от националния отбор. Той носеше екипа с номер 10. Видеоклип, посветен на Меси от Аржентинската футболна асоциация, също ще бъде показан преди мачове на стадиони с инсталирани екрани.

Comme prévu sur toutes les pelouses argentines ce week-end, LE MATCH ENTRE VÉLEZ ET BOCA JUNIORS S’EST ARRÊTÉ CETTE NUIT À LA 10e MINUTE.



Pour 1 minute d’applaudissements en hommage au G.O.A.T, Lionel Messi 🇦🇷, fraîchement retraité international. 🔟👏🐐 pic.twitter.com/PyFwQeudAx — Actu Foot (@ActuFoot_) September 3, 2026

39-годишният Меси играе за Интер Маями от Американската сокър лига (MLS) от 2023 година. В Европа аржентинецът е носител екипите на Пари Сен Жермен и Барселона, където спечели четири пъти Шампионската лига, три пъти Суперкупата на УЕФА и три пъти Световното клубно първенство. Нападателят е шампион на Мондиал (2022), двукратен вицешампион на света (2014, 2026), олимпийски шампион (2008) и двукратен носител на Копа Америка (2021, 2024). Меси държи рекорда за най-много награди „Златна топка“ - осем.

Нападателят е изиграл 207 мача за националния отбор на Аржентина и е отбелязал 125 гола. Той държи рекорда на националния отбор за всички времена и в двете категории. Меси е участвал на шест Световни първенства.

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Снимки: Gettyimages