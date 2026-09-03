Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аржентина
  3. Честват Меси на всички стадиони в Аржентина

Честват Меси на всички стадиони в Аржентина

  • 3 сеп 2026 | 13:11
  • 259
  • 0
Честват Меси на всички стадиони в Аржентина

Предстоящите мачове на клубно ниво в Аржентина ще бъдат прекъсвани след 10 минути в чест на Лионел Меси, който се оттегли от националния отбор. Това се случи и на снощния двубой между Велес и Бока Хуниорс от Купата на Аржентина.

Осемкратният носител на „Златната топка“ реши да се оттегли от националния отбор. Той носеше екипа с номер 10. Видеоклип, посветен на Меси от Аржентинската футболна асоциация, също ще бъде показан преди мачове на стадиони с инсталирани екрани.

39-годишният Меси играе за Интер Маями от Американската сокър лига (MLS) от 2023 година. В Европа аржентинецът е носител екипите на Пари Сен Жермен и Барселона, където спечели четири пъти Шампионската лига, три пъти Суперкупата на УЕФА и три пъти Световното клубно първенство. Нападателят е шампион на Мондиал (2022), двукратен вицешампион на света (2014, 2026), олимпийски шампион (2008) и двукратен носител на Копа Америка (2021, 2024). Меси държи рекорда за най-много награди „Златна топка“ - осем.

Нападателят е изиграл 207 мача за националния отбор на Аржентина и е отбелязал 125 гола. Той държи рекорда на националния отбор за всички времена и в двете категории. Меси е участвал на шест Световни първенства. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

  • 3 сеп 2026 | 11:05
  • 5477
  • 3
Окончателно: без българин в Шампионската лига и този сезон

Окончателно: без българин в Шампионската лига и този сезон

  • 3 сеп 2026 | 10:20
  • 13276
  • 10
Дани Олмо: Не разбирам Атлетико Мадрид за случая с Алварес

Дани Олмо: Не разбирам Атлетико Мадрид за случая с Алварес

  • 3 сеп 2026 | 09:51
  • 5205
  • 13
Мактоминей след новината за операцията на сърцето: Добре съм, но не знам кога ще се завърна

Мактоминей след новината за операцията на сърцето: Добре съм, но не знам кога ще се завърна

  • 3 сеп 2026 | 09:29
  • 3939
  • 1
Капитанът на Рейнджърс ще продължи кариерата си в Израел

Капитанът на Рейнджърс ще продължи кариерата си в Израел

  • 3 сеп 2026 | 07:02
  • 1885
  • 0
Жозе Моуриньо налага желязна дисциплина в Реал Мадрид

Жозе Моуриньо налага желязна дисциплина в Реал Мадрид

  • 3 сеп 2026 | 05:29
  • 6232
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

  • 3 сеп 2026 | 12:42
  • 5046
  • 16
От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

  • 3 сеп 2026 | 11:11
  • 17104
  • 46
Жребият за Висшата лига ще бъде изтеглен в Sportal.bg

Жребият за Висшата лига ще бъде изтеглен в Sportal.bg

  • 3 сеп 2026 | 12:56
  • 7056
  • 0
Окончателно: без българин в Шампионската лига и този сезон

Окончателно: без българин в Шампионската лига и този сезон

  • 3 сеп 2026 | 10:20
  • 13276
  • 10
Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

  • 3 сеп 2026 | 11:05
  • 5477
  • 3
Филип Кръстев се завърна в стария си отбор

Филип Кръстев се завърна в стария си отбор

  • 3 сеп 2026 | 09:15
  • 16983
  • 12