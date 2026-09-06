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Дузпа лиши Интер Маями от победата, Меси с голова роля в пети пореден мач

  • 6 сеп 2026 | 06:06
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Дузпа лиши Интер Маями от победата, Меси с голова роля в пети пореден мач

Звездният Интер Маями направи равенство 2:2 при домакинството си на Атланта Юнайтед от срещата между двата тима в редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.

Мачът стартира с цели 95 минути закъснение заради влошените метеорологични условия. Началото трябваше да бъде дадено в 2:30 часа българско време, но първият съдийски сигнал прозвуча в 4:05 часа.

В стартовия състав на "чаплите" бяха големите звезди на отбора Лионел Меси и Луис Суарес, като аржентинецът направи асистенция за едно от попаденията на тима си. Сред титулярите бяха разпределени още лятната покупка Каземиро, както и бившият състезател на Атлетико Мадрид Родриго де Пол.

Първото полувреме предложи атрактивен футбол и двата отбора вкараха общо три попадения, като "чаплите" поведоха в 32-рата минута, когато Каземиро се разписа след асистенция на Меси. Това бе вторият гол на бразилеца, откакто се присъедини към тима от Маями, а за аржентинската звезда се случи да има голово участие в пети пореден двубой.

Съвсем скоро гостите от Атланта заличиха изоставането си, а Мигел Алмирон изравни в 35-ата минута.

Така изглеждаше, че съперниците ще се оттеглят на почивката при 1:1, но Луис Суарес изригна в първата минута на добавеното време на откриващата част. За уругваеца това бе гол номер 12 през 2026 г. в Мейджър Лийг Сокър.

През второто полувреме гостите имаха златен шанс да изравнят отново, но голмайсторът Алмирон направи пропуск от дузпа.

Малко преди края на редовното време Атланта получи правото да изпълни още един 11-метров наказателен удар, който този път бе превърнат в гол. Това се случи в 87-ата минута, а този път с изпълнението се зае Брийл Емболо, който бе една от големите звезди на Швейцария по време на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, а там отново имаше персонален сблъсък с Лионел Меси в сблъсъка на "кръстоносците" и "гаучосите" от 1/4-финалите в шампионата на планетата.

В следващия си мач Интер Маями ще се срещне с Чикаго Файър на Роберт Левандовски. Големият сблъсък на звездите ще бъде на 10 септември (четвъртък) от 3:30 часа сутринта българско време.

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