Дузпа лиши Интер Маями от победата, Меси с голова роля в пети пореден мач

Звездният Интер Маями направи равенство 2:2 при домакинството си на Атланта Юнайтед от срещата между двата тима в редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.

Full time at home. pic.twitter.com/TV1lxIVVNu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 6, 2026

Мачът стартира с цели 95 минути закъснение заради влошените метеорологични условия. Началото трябваше да бъде дадено в 2:30 часа българско време, но първият съдийски сигнал прозвуча в 4:05 часа.

ℹ️ Teams are out for warmups and the new kickoff time is 9:05 PM ET. https://t.co/qql3XFnYxC — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 6, 2026

В стартовия състав на "чаплите" бяха големите звезди на отбора Лионел Меси и Луис Суарес, като аржентинецът направи асистенция за едно от попаденията на тима си. Сред титулярите бяха разпределени още лятната покупка Каземиро, както и бившият състезател на Атлетико Мадрид Родриго де Пол.

Първото полувреме предложи атрактивен футбол и двата отбора вкараха общо три попадения, като "чаплите" поведоха в 32-рата минута, когато Каземиро се разписа след асистенция на Меси. Това бе вторият гол на бразилеца, откакто се присъедини към тима от Маями, а за аржентинската звезда се случи да има голово участие в пети пореден двубой.

Case in the air, again ✈️🇧🇷 pic.twitter.com/UdDE2MbYcp — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 6, 2026

Съвсем скоро гостите от Атланта заличиха изоставането си, а Мигел Алмирон изравни в 35-ата минута.

Make the run, finish the job 🎯 pic.twitter.com/HymNIVnWB3 — Atlanta United FC (@ATLUTD) September 6, 2026

Така изглеждаше, че съперниците ще се оттеглят на почивката при 1:1, но Луис Суарес изригна в първата минута на добавеното време на откриващата част. За уругваеца това бе гол номер 12 през 2026 г. в Мейджър Лийг Сокър.

El pase de Telasquito y la categoría de Lucho 🇻🇪🤝🇺🇾 pic.twitter.com/niVa01oYvy — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 6, 2026

През второто полувреме гостите имаха златен шанс да изравнят отново, но голмайсторът Алмирон направи пропуск от дузпа.

DENIED BY DAYNE. 🚫🧤 pic.twitter.com/XvewMLdI9S — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 6, 2026

Малко преди края на редовното време Атланта получи правото да изпълни още един 11-метров наказателен удар, който този път бе превърнат в гол. Това се случи в 87-ата минута, а този път с изпълнението се зае Брийл Емболо, който бе една от големите звезди на Швейцария по време на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, а там отново имаше персонален сблъсък с Лионел Меси в сблъсъка на "кръстоносците" и "гаучосите" от 1/4-финалите в шампионата на планетата.

Breeliant 🔥



First Embolo start, first Embolo goal! pic.twitter.com/uqnXOGzuWm — Atlanta United FC (@ATLUTD) September 6, 2026

В следващия си мач Интер Маями ще се срещне с Чикаго Файър на Роберт Левандовски. Големият сблъсък на звездите ще бъде на 10 септември (четвъртък) от 3:30 часа сутринта българско време.

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