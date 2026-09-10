Без победител в сблъсъка между Меси и Левандовски

Интер Маями направи 1:1 при гостуването си на Чикаго Файър от поредния кръг на Мейджър Лийг Сокър. Роберт Левандовски откри резултата в полза на домакините в 10-ата минута, а в началото на второто полувреме Каземиро възстанови равенството след асистенция на Лионел Меси.

Интер Маями беше отборът, който създаде повече положения, но не успя да стигне до победата. Въпреки това, "чаплите" се намират на второ място в Източната конференция с 44 точки, а лидер с 53 пункта е Нешвил, който отстъпи с 1:2 при визитата си на Торонто. Извън групата на канадския тим остана привлеченият под наем от ЦСКА Алехандро Пиедраита.

Чикаго Файър регистрира четвърто поредно равенство и заема 4-та позиция на Изток. Левандовски вече е с 6 гола от началото на сезона, а лидер при стрелците в МЛС е Меси с 18 попадения. На сметката си аржентинецът има и 11 завършващи подавания.

Антоан Гризман продължава да блести за Орландо Сити. Бившата звезда на Атлетико Мадрид вкара два гола за успеха с 3:2 над Атланта Юнайтед. Французинът се разписа във всеки от последните 4 мача на своя отбор и вече има 7 попадения през сезона, а Орландо изскочи на 6-то място в Източната конференция.

В един от най-интересните мачове тази нощ ФК Лос Анджелис се наложи с 2:0 над Ню Йорк Ред Булс и се изкачи на трета позиция в Източната конференция. Водачът Ванкувър Уайткапс пък разгроми с 3:0 Лос Анджелис Галакси.

Изненадата поднесе Далас, който спечели с 2:1 гостуването си на Минесота Юнайтед.

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Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago