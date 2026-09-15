Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Интер Маями обяви новия си треньор

Интер Маями обяви новия си треньор

  • 15 сеп 2026 | 21:23
  • 1376
  • 0
Интер Маями обяви новия си треньор

Аржентинският специалист Кили Гонсалес официално застава начело на Интер Маями, след като подписа договор с клуба от Мейджър Сокър Лийг до юни 2028 година.

Новината беше потвърдена от клуба, който още миналия месец обяви, че Гонсалес ще поеме отбора веднага щом получи необходимите разрешителни за работа в Съединените щати.

Досегашният временен наставник беше Гийермо Ойос, който преди това отговаряше за професионалното развитие в клуба. Той пое поста след напускането на Хавиер Масчерано през април.

Кристиан Гонсалес, известен с прякора си Кили от времето си във Валенсия и националния отбор на Аржентина, пристига в Маями в труден момент. Въпреки присъствието на звезди като Лионел Меси и други опитни играчи, отборът се представя разочароващо.

Действащите шампиони на Северна Америка са спечелили само един от последните си пет двубоя в редовния сезон. В класирането на Източната конференция Интер заема второ място, изоставайки на девет точки от лидера Нешвил.

Като футболист Гонсалес има 56 мача за националния тим на Аржентина между 1995 и 2005 г. и е играл за клубове като Валенсия, Интер Милано и Росарио Сентрал.

52-годишният специалист започва треньорската си кариера през 2020 г., като досега е водил няколко отбора в родината си Аржентина.

Очаква се Кили Гонсалес да изведе отбора за първа тренировка във вторник сутринта. Дебютът му ще бъде в сряда в мача за трофея „Кампеонес Къп“ срещу мексиканския Крус Асул.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Съставите на Елче и Реал Мадрид

Съставите на Елче и Реал Мадрид

  • 15 сеп 2026 | 22:14
  • 1808
  • 2
Кристиано Роналдо претърпя една от най-унизителните си загуби

Кристиано Роналдо претърпя една от най-унизителните си загуби

  • 15 сеп 2026 | 21:29
  • 7201
  • 13
7500 фенове на Хамбургер посрещнаха обратно уличен в допинг футболист

7500 фенове на Хамбургер посрещнаха обратно уличен в допинг футболист

  • 15 сеп 2026 | 21:29
  • 1445
  • 0
Ливърпул 1:0 Тотнъм, Мак Алистър даде преднина на домакините

Ливърпул 1:0 Тотнъм, Мак Алистър даде преднина на домакините

  • 15 сеп 2026 | 22:01
  • 4454
  • 3
Ипсуич 0:2 Арсенал, гол на Мадуеке

Ипсуич 0:2 Арсенал, гол на Мадуеке

  • 15 сеп 2026 | 22:01
  • 2651
  • 6
Късен гол прати Дженоа в 1/8-финалите на Купата на Италия

Късен гол прати Дженоа в 1/8-финалите на Купата на Италия

  • 15 сеп 2026 | 20:56
  • 538
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Томас Райс вече е в Турция, за да подпише с Трабзонспор

Томас Райс вече е в Турция, за да подпише с Трабзонспор

  • 15 сеп 2026 | 22:05
  • 3866
  • 7
Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка

Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка

  • 15 сеп 2026 | 19:29
  • 31734
  • 85
България играе 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 на 19 септември

България играе 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 на 19 септември

  • 15 сеп 2026 | 20:38
  • 13918
  • 9
Ливърпул 1:0 Тотнъм, Мак Алистър даде преднина на домакините

Ливърпул 1:0 Тотнъм, Мак Алистър даде преднина на домакините

  • 15 сеп 2026 | 22:01
  • 4454
  • 3
Ипсуич 0:2 Арсенал, гол на Мадуеке

Ипсуич 0:2 Арсенал, гол на Мадуеке

  • 15 сеп 2026 | 22:01
  • 2651
  • 6
Съставите на Елче и Реал Мадрид

Съставите на Елче и Реал Мадрид

  • 15 сеп 2026 | 22:14
  • 1808
  • 2