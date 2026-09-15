Интер Маями обяви новия си треньор

Аржентинският специалист Кили Гонсалес официално застава начело на Интер Маями, след като подписа договор с клуба от Мейджър Сокър Лийг до юни 2028 година.

Новината беше потвърдена от клуба, който още миналия месец обяви, че Гонсалес ще поеме отбора веднага щом получи необходимите разрешителни за работа в Съединените щати.

Досегашният временен наставник беше Гийермо Ойос, който преди това отговаряше за професионалното развитие в клуба. Той пое поста след напускането на Хавиер Масчерано през април.

Кристиан Гонсалес, известен с прякора си Кили от времето си във Валенсия и националния отбор на Аржентина, пристига в Маями в труден момент. Въпреки присъствието на звезди като Лионел Меси и други опитни играчи, отборът се представя разочароващо.

Listo para trabajar. 🇦🇷🩷 Bienvenido a Miami, Cristian ‘Kily’ González.



🔗 https://t.co/IuDVDwXLPC pic.twitter.com/LCcHafUDHB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 15, 2026

Действащите шампиони на Северна Америка са спечелили само един от последните си пет двубоя в редовния сезон. В класирането на Източната конференция Интер заема второ място, изоставайки на девет точки от лидера Нешвил.

Като футболист Гонсалес има 56 мача за националния тим на Аржентина между 1995 и 2005 г. и е играл за клубове като Валенсия, Интер Милано и Росарио Сентрал.

52-годишният специалист започва треньорската си кариера през 2020 г., като досега е водил няколко отбора в родината си Аржентина.

Очаква се Кили Гонсалес да изведе отбора за първа тренировка във вторник сутринта. Дебютът му ще бъде в сряда в мача за трофея „Кампеонес Къп“ срещу мексиканския Крус Асул.

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