Проблеми с контузии тормозят Томас Тухел

В момента селекционерът Томас Тухел се подготвя да обяви първия си състав, откакто „Трите лъва“ завършиха на трето място на Световното първенство. Вероятно Тухел възнамерява да запази възможно най-голяма част от групата от Мондиала, макар че играчи като Дан Бърн и Джордан Хендерсън може да не попаднат в сметките му поради скорошни контузии. Въпреки това германският специалист може да заложи на приемственост пред промени преди натоварената програма в Лигата на нациите на УЕФА. Англия има мачове срещу Испания, Чехия (гост), Хърватия и Чехия (домакин) в периода между 26 септември и 6 октомври.

Тухел обаче може да бъде принуден да вземе трудно решение относно Джон Стоунс, който беше един от ключовите му футболисти през лятото. След три появи като резерва за Интер, бранителят записа първия си мач като титуляр за шампионите на Серия "А" срещу Удинезе в понеделник вечер. Интер в крайна сметка надделя с резултат 5:3 на „Сан Сиро“, но 32-годишният централен защитник остана на терена само 62 минути. Стоунс беше принуден да напусне с травма в бедрото малко след изтичането на час игра, което го превръща в сериозна въпросителна за предстоящите три международни срещи.

Очаква се Тухел да обяви своя състав в петък, като е възможно групата да бъде по-голяма от обичайното заради сгъстения цикъл от мачове. Предвид факта, че Стоунс започна тренировки едва през втората седмица на август и е натрупал само 144 минути в четири мача, е малко вероятно да се поемат рискове със състоянието на бившата звезда на Манчестър Сити.

Ако Стоунс и Бърн отпаднат от сметките, Англия ще разполага с Езри Конса, Марк Геи, Трево Чалоба и Джаръл Куанса като опции за центъра на защитата от състава на Световното първенство. Шансовете на Хари Магуайър за завръщане в отбора изглеждат малки заради реакцията му, след като не попадна в групата за турнира в САЩ, Канада и Мексико. Фикайо Томори все още не е играл в официален мач за Милан през сезон 2026/27, което оставя Тухел с много въпросителни за решаване. Възможно е на тяхно място да бъдат повикани и Леви Колуил от Челси или Джарад Брантуейт от Евертън, които да получат шанс за изява.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages