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Ювентус следи ситуацията с крило на Арсенал

  • 16 сеп 2026 | 06:35
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Ювентус следи ситуацията с крило на Арсенал

Италианският гранд Ювентус следи крилото на Арсенал Нони Мадуеке с идея за евентуален наем през януарския трансферен прозорец. Смята се, че "артилеристите" са отворени за подобна сделка, твърди „КотОфсайд“. Мадуеке не е основен играч в плановете на мениджъра Микел Артета, макар снощи да бе сред титулярите на лондончани в мача с Ипсуич за "Карабао Къп" и дори отбеляза един от головете за успеха с 4:2.Тъй като договорът на играча е до 30 юни 2030 г., лондончани не желаят стойността му да се понижава и обмислят да го изпратят под наем през януари. Условието е той да отиде в клуб, който може да му гарантира постоянно игрово време на високо ниво, включително и в европейските турнири.

За Ювентус интересът е колкото тактически, толкова и финансов. Отборът на Лучано Спалети има очевидни проблеми за решаване през зимния прозорец, но без сериозни продажби „бианконерите“ ще трябва да търсят изгодни възможности, а не да плащат трансферни суми.

Мадуеке е типично крило – позиция, на която Ювентус разполага с добри опции в лицето на Франсиско Консейсао и Едон Жегрова. Ситуацията обаче може да се промени, ако Нико Гонсалес бъде преквалифициран като „фалшива деветка“ или ако Жегрова, който наскоро блесна с два гола срещу Сасуоло, напусне клуба.

Ювентус не е единственият кандидат. Атлетико Мадрид също проявява интерес към наем, особено ако Арсенал е склонен да включи в сделката опция за закупуване на стойност, по-ниска от обичайните оценки във Висшата лига.

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Снимки: Gettyimages

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