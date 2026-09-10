Култов футболист на Наполи и ПСЖ от близкото минало се бори с психични проблеми

Бившият аржентински нападател и любимец на феновете на Наполи и Пари Сен Жермен Езекиел Лавеци отново публично проговори за най-чувствителния период от живота си – борбата със сериозни психически проблеми и тежките диагнози, с които се сблъсква.

41-годишният бивш култов футболист потвърди, че все още е под строго лекарско наблюдение и терапии заради епизоди на хипомания - състояние на повишено настроение, необичайна хиперактивност и намалена самокритичност. Човек в такова състояние преживява фази на еуфория, словоохотливост и психомоторна възбуда.

« NOUS SOMMES TOUS AVEC TOI. 🫂🥹🥰 »



Les messages de soutien sont nombreux pour Ezequiel LAVEZZI 🇦🇷 (41 ans) après une interview donnée dans laquelle il est filmé tremblant, au niveau des jambes et des bras.



Fin 2023, l’ancien Parisien avait été hospitalisé dans des… — Actu Foot (@ActuFoot_) September 10, 2026

Хипоманиакалното поведение или състояние се проявява с необичайно и постоянно повишаване на енергията, активността и настроението. То не е толкова тежко, колкото пълната мания, и не включва психотични симптоми.Основните симптоми включват неща като необичайна еуфория или раздразнителност, повишена енергия и хиперактивност, склонност да се говори много и бързо, намалена нужда от сън и прекомерно самочувствие или самоувереност.

След като преживя криза, която разтревожи съотборниците му и обществеността, беше взето тежкото решение за хоспитализация. "Убедиха ме и се съгласих да бъда приет в болница. В този момент започнах ясно да осъзнавам всички грешки, които съм правил през живота си, и си казах: "Аз вече не искам да живея така", казва Лавеци в интервю.

Изповедта на Лавеци за светлината отвъд мрака

Той подчертава, че ключовата сила, която го е подтикнала към лечение, е било желанието да защити семейството си и да осигури стабилност на своя наследник. "Казах си, че не бива и не мога да съсипя живота на сина си. Трябваше да премина през наистина сложни и трудни периоди, но лечението все още продължава".

По време на самото интервю в родината му, по тялото на Лавеци се забелязваха силни тремори – лекарските обяснения потвърждават, че това е вторичен ефект от силните медикаменти, които приема ежедневно като част от терапията.

"Non potevo rovinare la vita di mio figlio": la confessione dell'ex idolo del #Napoli sulla sua salute mentale. Ma di cosa soffre e cosa comporta la sua malattia? La spiegazione nel primo commento 👇 — SportMediaset (@sportmediaset) September 10, 2026

Въпреки че е наясно, че все още се намира в средата на процеса на възстановяване, 41-годишният аржентинец реши публично да проговори за своята уязвимост, за да повиши осведомеността за важността на психичното здраве сред спортистите. "Преминах през изключително тежки моменти, но лечението дава резултати. И днес се боря, но сега знам по кой път искам да вървя".

Смелата изповед на някогашния любимец на феновете напомни на спортната общественост, че зад блясъка, милионите и трофеите стоят обикновени хора със своите житейски битки, в които търсенето на помощ е първата и най-важна стъпка към победата...

Есекиел Лавеци прекрати футболната си кариера

Лавеци спечели в периода си в Наполи Купата на Италия през сезон 2011/2012. По-големите си успехи той постигна с Пари Сен Жермен, където стана 4 пъти шампион в Лига 1 и взе две Купи на Франция. За Аржентина той има златен олимпийски медал от 2008 г. и игра на финала на Мондиал 2014, загубен от Германия с 0:1.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago