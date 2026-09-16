Манчестър Юнайтед възобновява интереса си към стара трансферна цел

Според информации Манчестър Юнайтед ще поднови интереса си към защитника на Евертън Джарад Брантуейт по време на летния трансферен прозорец догодина. Името на 20-кратния шампион на Англия беше сериозно свързвано с този играч още през лятото на 2024 г. Смята се, че „червените дяволи“ са отправили поне две отхвърлени оферти за бранителя преди началото на сезон 2024-25, като впоследствие англичанинът подписа нов договор с клуба си до юни 2030 г. Заради тежка контузия на подколянното сухожилие 24-годишният футболист записа едва 10 мача за Евертън през кампания 2025-26, но от началото на настоящия сезон се намира в силна форма.

Според бившия главен скаут на Манчестър Юнайтед Мик Браун, Брантуейт все още е в полезрението на клуба.

„Манчестър Юнайтед трябва да реши проблемите си в защита възможно най-скоро“, заяви Браун пред „Футбол Инсайдър“. „Когато погледна защитната четворка на Евертън например, виждам огромни разлики в желанието и готовността за отбрана в сравнение с това, което наблюдавам в Манчестър Юнайтед. [Джеймс] Тарковски е отличен всяка седмица, а Брантуейт до него винаги впечатлява. Да се надяваме, че ще остане здрав през целия сезон".

"Що се отнася до защитата на Манчестър Юнайтед, те ще търсят нови цели за следващата година, а Брантуейт е играч, който отдавна е на челно място в списъка им. Очевидно е, че той имаше проблеми с контузии, които определено бяха притеснителни, но се завърна в състава на Евертън и те ще се надяват да го задържат.“Скатути на Манчестър Юнайтед ще следят Брантуейт отблизо през този сезон, защото ако успее да се върне към формата, която е показвал преди, той със сигурност ще бъде вариант. Не очаквам това да се случи през януари. Те ще искат да го наблюдават в рамките на цял сезон, но това е ход, който виждам Манчестър Юнайтед да предприеме“, допълни Браун.

Брантуейт се представя впечатляващо за Евертън от началото на сезона, като англичанинът има четири мача във Висшата лига за „карамелите“. Евертън има договор с него до 2030 г., но ако остане здрав, предвид качествата му, със сигурност няма да мине много време, преди да се стигне до трансфер в голям клуб. Със своя ръст от 195 см Брантуейт е доминиращ във въздуха, като същевременно е бърз и отличен с топка в крака. Смята се, че Манчестър Юнайтед го вижда като идеален дългосрочен заместник на Хари Магуайър.

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Снимки: Gettyimages