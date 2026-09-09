Скалони е пред раздяла с Аржентина, федерацията се опитва да го разубеди

Националният отбор на Аржентина може да има нов треньор през следващата година, след като селекционерът Лионел Скалони обмисля да напусне поста си.

Според журналистката Вероника Брунати, настоящият наставник на „гаучосите“ е споделил пред президента на Аржентинската футболна асоциация (АФА) Клаудио Тапия, че се чувства „много уморен“. 48-годишният специалист обмисля да не подновява договора си, който изтича на 30 декември.

🚨 Lionel Scaloni: “Estoy muy cansado”.



El entrenador de la Selección Argentina se lo manifestó a Chiqui Tapia y evalúa no continuar al frente de la Albiceleste.



En AFA intentan convencerlo para que siga. Por ahora, su continuidad está en stand by. Su contrato termina el… pic.twitter.com/ZIG08wqVcl — Veronica Brunati (@verobrunati) September 9, 2026

От АФА се опитват да убедят Скалони да остане начело на тима, но бъдещето му все още не е ясно. Той води националния отбор от 2018 г. насам, като под негово ръководство Аржентина спечели световната титла през 2022 г.

Същевременно, от футболната асоциация обмислят да поканят Лионел Меси на един от следващите мачове на националния отбор, за да му бъде отдадена специална почит, след като наскоро той обяви оттеглянето си от "албиселесте".

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Снимки: Gettyimages