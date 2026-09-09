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Скалони е пред раздяла с Аржентина, федерацията се опитва да го разубеди

  • 9 сеп 2026 | 21:33
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Скалони е пред раздяла с Аржентина, федерацията се опитва да го разубеди

Националният отбор на Аржентина може да има нов треньор през следващата година, след като селекционерът Лионел Скалони обмисля да напусне поста си.

Според журналистката Вероника Брунати, настоящият наставник на „гаучосите“ е споделил пред президента на Аржентинската футболна асоциация (АФА) Клаудио Тапия, че се чувства „много уморен“. 48-годишният специалист обмисля да не подновява договора си, който изтича на 30 декември.

От АФА се опитват да убедят Скалони да остане начело на тима, но бъдещето му все още не е ясно. Той води националния отбор от 2018 г. насам, като под негово ръководство Аржентина спечели световната титла през 2022 г.

Същевременно, от футболната асоциация обмислят да поканят Лионел Меси на един от следващите мачове на националния отбор, за да му бъде отдадена специална почит, след като наскоро той обяви оттеглянето си от "албиселесте".

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Снимки: Gettyimages

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