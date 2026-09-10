Помощникът на Скалони вече е взел решение за своето бъдеще

Валтер Самуел, който е помощник на селекционера на Аржентина Лионел Скалони, е решил да направи следващата стъпка в своята кариера, а именно да стане старши треньор, съобщава Вероника Брунати.

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Именно аржентинската журналистка, която е приближена до Лионел Меси, съобщи, че е много възможно в края на годината Скалони да напусне своя пост начело на “Албиселесте”. Без значение дали това наистина ще стане, или не, 48-годишният Самуел вече е взел решението да не поднови своя договор с Аржентинската футболна федерация, който също изтича през декември. Целта пред легендарния защитник на Интер е да бъде наставник в някое от първенствата в Европа.

🚨 WALTER SAMUEL TIENE DECIDIDO SER ENTRENADOR.



El actual ayudante de Lionel Scaloni tiene la intención de iniciar su carrera como DT principal cuando finalice su vínculo con la AFA el 30/12/2026.



🇪🇺 Su objetivo: tener su primera experiencia como entrenador en Europa.



Después… pic.twitter.com/KNgf5IPYFe — Veronica Brunati (@verobrunati) September 9, 2026

След като имаше същата роля за по около един сезон при “нерадзурите” и в швейцарския Лугано, Самуел стана асистент на Скалони още при назначаването му през лятото на 2018 година. Под тяхно ръководство Аржентина стана световен шампион на Мондиал 2022, триумфира два пъти с Копа Америка и спечели трофея Финалисима.

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Снимки: Gettyimages