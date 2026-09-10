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Помощникът на Скалони вече е взел решение за своето бъдеще

  • 10 сеп 2026 | 17:17
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Помощникът на Скалони вече е взел решение за своето бъдеще

Валтер Самуел, който е помощник на селекционера на Аржентина Лионел Скалони, е решил да направи следващата стъпка в своята кариера, а именно да стане старши треньор, съобщава Вероника Брунати.

Скалони е пред раздяла с Аржентина, федерацията се опитва да го разубеди
Скалони е пред раздяла с Аржентина, федерацията се опитва да го разубеди

Именно аржентинската журналистка, която е приближена до Лионел Меси, съобщи, че е много възможно в края на годината Скалони да напусне своя пост начело на “Албиселесте”. Без значение дали това наистина ще стане, или не, 48-годишният Самуел вече е взел решението да не поднови своя договор с Аржентинската футболна федерация, който също изтича през декември. Целта пред легендарния защитник на Интер е да бъде наставник в някое от първенствата в Европа.

След като имаше същата роля за по около един сезон при “нерадзурите” и в швейцарския Лугано, Самуел стана асистент на Скалони още при назначаването му през лятото на 2018 година. Под тяхно ръководство Аржентина стана световен шампион на Мондиал 2022, триумфира два пъти с Копа Америка и спечели трофея Финалисима.

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Снимки: Gettyimages

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