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Наркотрафиканти опитали да вербуват Кун Агуеро

  • 5 сеп 2026 | 16:16
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Наркотрафиканти опитали да вербуват Кун Агуеро

Бившият национал на Аржентина Серхио Агуеро е бил заплашен от това да бъде замесен с банди, занимаващи се с трафик на наркотици. Но, както заявиха негови представители пред аржентинския вестник „Кларин“, Кун е отказал всички предложения.

Според доказателствата, събрани в разследване срещу „Ел Беботе“ Алварес – известен аржентински наркотрафикант – бившият нападател на Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Барселона е бил споменаван многократно в разговори и телефонни обаждания между членове на мафиотския клан.

Но Агуеро не е сред заподозрените. Бившият голмайстор всъщност е бил мишена на престъпници, които са искали да експлоатират имиджа му, за да разширят бизнеса си.

Плановете са били да използват компаниите на Кун Агуеро, за да диверсифицират печалбите си. Сред тях е „Копа Портеро“ - турнир, притежаван от вицешампиона на света от 2014 г. Освен това бандата е искала да използва Агуеро като говорител на „Кру Тикетс“, компания, която продава билети за спортни събития. Тази компания е щяла да си сътрудничи с „АНЗ Тикет“, друг дистрибутор на билети, който вече е разследван за пране на пари.

Въпреки многократните опити на бандата, Серхио Агуеро винаги е отказвал да се включи в мръсната игра. Говорителите на аржентинеца обясниха инцидента пред същия „Кларин“. „Агуеро е получавал предложения, но след преглед на предлагащите, всеки проект е бил отхвърлен и нищо не се е осъществило.“

Разследването разкрива също, че бандата вече е имала готови сценарии за заснемане на реклами с бившия играч на Сити и колко решаваща е била ролята на Кун за „Беботе“ и неговите съветници. Разследването срещу „Беботе“ Алварес, което започна от продажбата на билети, е едва в началото си, но вече се появяват и други сценарии, според цитирания аржентински вестник.

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