Манчестър Юнайтед има стари сметки за разчистване с Брайтън

Предстои интригуващ сблъсък от третия рунд на Карабао Къп, в който Манчестър Юнайтед посреща Брайтън на емблематичния стадион „Олд Трафорд“. Двубоят е насрочен за сряда, 16 септември 2026 г., от 22:00 часа българско време. Домакините влизат в мача под напрежение и с амбиция да се завърнат към zwycięския път в турнирните битки.

Стартът на сезона за Манчестър Юнайтед в Премиър лийг е изпълнен с колебания, като тимът има едва 4 точки от първите си четири мача. В последния си двубой от първенството „червените дяволи“ претърпяха болезнена и спорна загуба у дома с 0:1 от Манчестър Сити, въпреки че съперникът игра с човек по-малко след червен картон на Фил Фодън през първото полувреме. Домакините не успяха да се възползват от численото си преимущество, а дискусионно попадение на Ерлинг Холанд донесе успеха на „гражданите“.

Преди това поражение съставът постигна убедителна победа с 4:0 над Сабах в Шампионската лига и завърши 2:2 срещу Евертън за първенство. Сега за старши треньора Майкъл Карик и неговите играчи е от изключителна важност да реагират бързо и да си върнат увереността.

Брайтън показва силни игри от самото начало на кампанията. Водените от Фабиан Хюрцелер „чайки“ започнаха с разгромното 4:0 срещу Астън Вила във Висшата лига, а в последния си мач разгромиха Ковънтри с 5:0 като гост. В актива си имат още равенство 1:1 срещу Лийдс и драматична загуба с 3:4 от Челси, както и успехи в квалификациите за Лигата на конференциите срещу Тромсьо.

През изминалия сезон двата тима се изправиха един срещу друг за ФА Къп през януари 2026 г., когато Брайтън успя да елиминира Манчестър Юнайтед след победа с 2:1 на „Олд Трафорд“. Това отпадане все още тежи на „червените дяволи“, които сега ще търсят пълноценен реванш в другата купа.

Историята на последните 5 директни сблъсъка между двата отбора показва равностойна и доста оспорвана битка. В последната им среща от Премиър лийг през май 2026 г. Манчестър Юнайтед надделя с 3:0 като гост. Преди това Брайтън спечели с 2:1 в споменатия мач за ФА Къп, но през октомври 2025 г. Юнайтед победи с 4:2 за първенството. През януари 2025 г. Брайтън спечели с 3:1 на „Олд Трафорд“, а през август 2024 г. надделя и у дома с 2:1.

Манчестър Юнайтед е изправен пред сериозни кадрови изпитания. Извън строя са Карлос Балеба (глезен), Амад Диало (мускулен проблем) и Мануел Угарте (тежка контузия в коляното). Срещата пропуска и Матейс де Лихт, който се възстановява от травма в гърба. Положителните новини за Майкъл Карик са свързани с Люк Шоу, който е много близо до завръщане на терена, след като бе съхранен в предишните мачове.

Гостите от Брайтън също пристигат с дълъг списък от отсъстващи футболисти. Майкъл Свобода, Матс Вифер, Джак Хиншълууд, Еван Фъргюсън, Каору Митома, Стефанос Цимас, Янкуба Минте и Задок Йохана продължават да лекуват контузии. Под въпрос за мача остават Жоржиньо Рутер и Феми Азиз, чието състояние ще се преценява непосредствено преди първия съдийски сигнал.

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Снимки: Gettyimages