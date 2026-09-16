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Барселона се готви да отстреля пореден съперник

  • 16 сеп 2026 | 07:36
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Барселона се готви да отстреля пореден съперник

В сряда, 16 септември 2026 г., от 22:30 часа на легендарния стадион "Спотифай Камп Ноу" Барселона приема Расинг Сантандер в среща от 6-ия кръг на испанската Ла Лига. Домакините влизат в мача като лидер в класирането, докато гостите от Сантандер заемат 10-ата позиция в подреждането.

Възпитаниците на Ханзи Флик правят невероятен старт на сезона в Ла Лига, като записаха 5 победи от 5 мача и събраха пълен актив от 15 точки. Водени от отличната форма на Ламин Ямал и Рафиня, каталунците вече са отбелязали впечатляващите 21 гола в първенството. В последния си шампионатен двубой те надиграха Леванте с 4:2 като гости, а преди това постигнаха победи над Валенсия (5:0) и Райо Валекано (5:2). Въпреки головото шоу, отборът показва известни колебания в защита, допускайки по два гола в срещите срещу Райо Валекано и Леванте.

Расинг Сантандер заема 10-ото място с актив от 7 точки след 5 изиграни кръга (2 победи, 1 равенство и 2 загуби). Момчетата на Хосе Алберто Лопес влизат в двубоя след ценен успех с 2:1 над Алавес у дома, а преди това отстъпиха драматично на Райо Валекано с 2:3 и надделяха над Елче с 3:2. Расинг демонстрира директен и смел футбол от началото на кампанията.

Статистиката от последните 5 двубоя между двата тима е изцяло в полза на Барселона, като каталунците са спечелили и 5-те срещи, без да допуснат нито един гол във вратата си. Най-скорошната им среща бе през януари 2026 г. за Купата на краля, когато Барселона се наложи с 2:0 като гост. Предишните четири двубоя за първенство завършиха съответно с победи за каталунците.

В състава на Барселона извън сметките заради травми в коляното остават халфът Френки де Йонг и крилото Рууни Барджи. На разположение на Ханзи Флик обаче са ключови фигури като Педри, Родри, Фермин Лопес и Рафиня, а защитникът Ерик Гарсия се завръща в състава след изтекло наказание от евротурнирите.

Старши треньорът на Расинг Сантандер Хосе Алберто Лопес няма да може да разчита на наказания полузащитник Андре Алмейда. Извън строя заради контузия е и нападателят Андрес Мартин. В атака гостите ще разчитат на Ясир Забири и Иниго Висенте.

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Снимки: Gettyimages

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