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Ипсуич 0:2 Арсенал, гол на Мадуеке

  • 15 сеп 2026 | 22:01
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Ипсуич 0:2 Арсенал, гол на Мадуеке

Арсенал гостува на Ипсуич в двубой от третия кръг на "Карабао Къп" и ще се опита да продължи перфектната си серия от началото на сезона. Резултатът е 2:0 в полза на лондончани след голове на тийнейджъра Макс Дауман в 7-ата минута и Нони Мадуеке в 16-ата. "Топчиите" спечелиха всичките си официални мачове до момента и се надяват да стигнат до успех и на "Портман Роуд" в преследване на трети трофей в турнира, в който не са триумфирали от 1993 година.

Ипсуич направи добър старт в Премиър лийг и се намира в средата на таблицата, след като взе два от първите си 4 мача. "Трактористите" вече елиминираха един съперник в "Карабао Къп" в лицето на Лестър, но нямат победа над Арсенал от 2011 година.

В предни позиции за Ипсуич започна Зайън Флеминг, който донесе успеха с 3:2 срещу Кристъл Палас през уикенда. Зад него играят Джейдън Филоджийни-Бидейс, Марселиньо Нунес и Кейси Макатиър. На вратата застана Кристиан Уолтън, който имаше сериозен принос за спечелената промоция за Премиър лийг през миналия сезон.

Мениджърът на домакините Гари О'Нийл направил общо 10 промени в състава в сравнение с последния мач, като титулярното си място запази единствено Джейкъб Грийвс.

Сред 11-те на Арсенал личат имената на пълния дебютант Марли Салмън, който си партнира в центъра на защитата с Габриел Магаляеш, и 16-годишния Макс Дауман. Младокът действа като дясно крило, отляво атакува Нони Мадуеке, а Еберечи Езе помага от втора позиция на тарана Виктор Гьокереш.

Под рамката за "топчиите" е Кепа Арисабалага, а крайни бранители са Мартин Субименди и Майлс Люис-Скели. В средата на терена Микел Артета е гласувал доверие на Бруно Гимараеш и Микел Мерино.

Началото на срещата беше перфектно за Арсенал. Макс Дауман беше в основата на няколко добри атаки на "топчиите", а в 7-ата минута именно той даде преднина на отбора си. 16-годишният талант отне топката и комбинира с Еберечи Езе, след което с огромна доза самочувствие финтира защитник на Ипсуич и матира Уолтън.

Домакините се стъписаха след гола и допуснаха грешки в дефанзивен план, а Арсенал беше готов да се възползва. В 16-ата минута пресата на "топчиите" отново свърши работа и Мадуеке получи пас от Микел Мерино, след което майсторски шутира в далечния ъгъл и не остави шансове на Уолтън.

Ипсуич можеше да намали в 19-ата минута, но изстрел на Зайън Флеминг беше блокиран от Марли Салмън. Малко по-късно "тракторитите" организираха много качествено нападение, при което топката стигна до непокрития Флеминг, но той не съумя да я насочи в очертанията на вратата.

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Снимки: Gettyimages

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