Спалети: Когато губя титуляр, печеля друга важна фигура

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети подчерта, че предпочита да гледа позитивно на ситуацията с многото контузии в отбора, последната от които е на капитана Мануел Локатели. Той също така коментира част от останалите си играчи в халфовата линия по време на пресконференцията си преди гостуването на Сасуоло.

Още един проблем за Ювентус - Локатели е аут за 3 месеца

“Искам да започна с това колко много съжаляваме за контузията на Локатели, но неговото отсъствие разпределя отговорността сред всички останали. Локатели е някой, който не сваля фланелката на Ювентус дори за да се изкъпе. Ето колко много го е грижа за нея. Аз обаче видях отговорността, която неговите съотборници поеха в последните няколко тренировки. Така че те са готови да се борят срещу всяка неприятна ситуация. Уестън Маккени със сигурност е аут за утре, Андреа Камбиазо ще премине преглед утре сутрин, а Папе Сар ще бъде готов. Имам силен състав, така че за всеки мач избирам 11 добри играчи, но също така трябва да оставя други 11 също толкова силни на пейката. Ако загубя титуляр, аз печеля друга важна фигура. Зависи от гледната точка: не казваме, че ни липсва някой, а че друг е готов да го замести.

🗣️ Luciano Spalletti: "We are sorry about what happened to Locatelli. His absence spreads the responsibility among everyone." pic.twitter.com/YjarH9e9yL — Juventus Xtra (@juven_xtra) September 12, 2026

Културата на оправданията ни доведе до този негативен начин на мислене. Мисля, че трябва да печелим мачовете, да доминираме в ситуациите и да играем като Юве. Ако започнем да си мислим, че сме ограничени от инциденти, това не е добре. Всъщност дори не ми се говори за контузии повече. Сар е завършен играч, който може да намира пространство и да устоява на натиск. Любопитен съм да го видя, като това може да стане още утре, ако имаме нужда от него. Също така оценяваме дали да стартираме с Ник Волтемаде, тъй като вече се приспособи и всички го харесаха още от първата тренировка. Рано или късно, той ще участва в мача.

🗣️ Spalletti on Woltemade: "Woltemade will almost certainly feature in the match at some point tomorrow." pic.twitter.com/ZOFLTO3VhF — Juventus Xtra (@juven_xtra) September 12, 2026

Тюн Копмайнерс вече е малко различен отпреди, което идва от желанието му да остане в Юве по време на трансферния прозорец. Това ни направи щастливи. Виждам го по-спокоен и с по-малко напрежение върху главата. Ще се опитаме да му дадем роля, в която се чувства по-удобно, въпреки че е способен на най-различни неща. Дъглас Луис пък не е риск, а сигурност, тъй като вече показа колко е добър. Може би просто се нуждаеше от това да почувства тази увереност в своите качества. Когато пристигна, той задържаше топката твърде дълго, но сега осъзна, че колкото повече я движиш, толкова повече докосвания правиш с нея. Ако се скиташ твърде много, можеш да загубиш поглед върху играта. Той е добър в късите и дългите пасове, а също така може да се справя с единоборствата”, заяви Спалети.

🗣️ Luciano Spalletti on Douglas Luiz:



"Douglas Luiz is a proven talent. He probably just needed to feel confident in his abilities again. He used to hold onto the ball too much when he first arrived, but now he understands that the more he moves it, the more touches he gets." pic.twitter.com/6GcTNXuJH6 — Juventus Xtra (@juven_xtra) September 12, 2026

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Снимки: Gettyimages