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Сар е готов да дебютира за Ювентус

  • 11 сеп 2026 | 19:11
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Сар е готов да дебютира за Ювентус

Папe Матар Сар проведе пълноценна тренировка със състава на Ювентус в петък и се очаква да бъде на разположение за неделното гостуване на Сасуоло. Това е първото му пълноценно занимание със съотборниците му след преминаването под наем от Тотнъм в последния ден на трансферния прозорец.

След пристигането си в Торино сенегалският халф тренираше индивидуално, за да възстанови своята игрова форма, но вече изглежда готов да бъде част от състава.

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети изпитва сериозна нужда от повече опции в центъра на полузащитата, тъй като Уестън Маккени, Кефрен Тюрам и Мануел Локатели са контузени.

Според „Скай“ Маккени е продължил да тренира отделно в петък, което означава, че най-вероятно ще пропусне неделния мач срещу Сасуоло. Същото се отнася и за италианския национал Андреа Камбиазо.

Тюрам и Локатели претърпяха операции през последните няколко дни и ще бъдат извън терените за няколко месеца.

Очаква се Тюрам да се завърне в игра през януари 2027 г., докато Локатели няма да бъде на разположение в следващите пет или шест месеца след операция на менискуса.

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