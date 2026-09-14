Вратарят на Ювентус бесен на съотборниците си след загубата

Вратарят на Ювентус Гулиелмо Викарио изрази недоволството си към своите съотборници след поражението с 2:3 от Сасуоло, дошло в последните секунди на мача.

„Бианконерите“ на два пъти се оказаха в ролята на догонващи след голове на Себастиано Еспозито и Киърън Боуи. И в двата случая обаче тимът от Торино успяваше да изравни резултата благодарение на индивидуални пробиви на Едон Жегрова. Въпреки това, в устрема си да стигнат до победен гол, играчите на Ювентус бяха хванати напълно неподготвени в защита. Василие Аджич се възползва от ситуацията и с последния удар в мача оформи крайното 3:2, пращайки топката покрай безпомощния Дъглас Луис.

Вратарят на Юве беше видимо разгневен на съотборниците си заради липсата на подкрепа, която го остави в ситуация един на един с противниковия играч.

„Изпитваме огромна горчивина, защото разбирам желанието да спечелим мача. Ние сме Ювентус и наше задължение е да се стремим към победа всеки път, но загубихме баланс, а говорихме за това през цялата седмица“, каза Викарио пред DAZN.

„Ювентус не може да допуска два такива гола. Това е клуб със славна история и не можем да си позволяваме подобни попадения. Трябва да бъдем по-спокойни и балансирани, защото разполагаме с отбор, пълен с класни играчи, и ще можем да създаваме положения”, добави стражът.

Тези думи идват само седмица, след като Ювентус се възползва от късен изравнителен гол, когато Федерико Гати влезе от резервната скамейка, за да донесе равенството 1:1 срещу Милан.

На въпрос дали този резултат оставя у „бианконерите“ повече гняв или съжаление, Викарио отговори: „Според мен и двете, защото бяхме успели да обърнем развоя на срещата в наша полза. Трябва да можем да контролираме по-добре тези моменти от двубоя, защото притежаваме нужните качества.“

„Трябва да осъзнаем, че можем да вкараме в последната секунда, но също така можем и да допуснем гол, така че е необходимо да бъдем малко по-внимателни“, продължи вратарят, който беше привлечен от Тотнъм.

Спалети: Загубихме баланс в желанието си да спечелим

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