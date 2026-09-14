Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Вратарят на Ювентус бесен на съотборниците си след загубата

Вратарят на Ювентус бесен на съотборниците си след загубата

  • 14 сеп 2026 | 11:01
  • 749
  • 0

Вратарят на Ювентус Гулиелмо Викарио изрази недоволството си към своите съотборници след поражението с 2:3 от Сасуоло, дошло в последните секунди на мача.

„Бианконерите“ на два пъти се оказаха в ролята на догонващи след голове на Себастиано Еспозито и Киърън Боуи. И в двата случая обаче тимът от Торино успяваше да изравни резултата благодарение на индивидуални пробиви на Едон Жегрова. Въпреки това, в устрема си да стигнат до победен гол, играчите на Ювентус бяха хванати напълно неподготвени в защита. Василие Аджич се възползва от ситуацията и с последния удар в мача оформи крайното 3:2, пращайки топката покрай безпомощния Дъглас Луис.

Вратарят на Юве беше видимо разгневен на съотборниците си заради липсата на подкрепа, която го остави в ситуация един на един с противниковия играч.

„Изпитваме огромна горчивина, защото разбирам желанието да спечелим мача. Ние сме Ювентус и наше задължение е да се стремим към победа всеки път, но загубихме баланс, а говорихме за това през цялата седмица“, каза Викарио пред DAZN.

Ювентус не може да допуска два такива гола. Това е клуб със славна история и не можем да си позволяваме подобни попадения. Трябва да бъдем по-спокойни и балансирани, защото разполагаме с отбор, пълен с класни играчи, и ще можем да създаваме положения”, добави стражът.

Тези думи идват само седмица, след като Ювентус се възползва от късен изравнителен гол, когато Федерико Гати влезе от резервната скамейка, за да донесе равенството 1:1 срещу Милан.

На въпрос дали този резултат оставя у „бианконерите“ повече гняв или съжаление, Викарио отговори: „Според мен и двете, защото бяхме успели да обърнем развоя на срещата в наша полза. Трябва да можем да контролираме по-добре тези моменти от двубоя, защото притежаваме нужните качества.“

„Трябва да осъзнаем, че можем да вкараме в последната секунда, но също така можем и да допуснем гол, така че е необходимо да бъдем малко по-внимателни“, продължи вратарят, който беше привлечен от Тотнъм.

Спалети: Загубихме баланс в желанието си да спечелим
Спалети: Загубихме баланс в желанието си да спечелим
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мареска смята, че Бруно Фернандеш също е заслужавал червен картон

Мареска смята, че Бруно Фернандеш също е заслужавал червен картон

  • 14 сеп 2026 | 09:43
  • 2357
  • 5
Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

  • 14 сеп 2026 | 07:55
  • 19680
  • 31
Лисандро Мартинес: Това бе огромна несправедливост

Лисандро Мартинес: Това бе огромна несправедливост

  • 14 сеп 2026 | 07:29
  • 1839
  • 1
Интер не мисли да намалява темпото

Интер не мисли да намалява темпото

  • 14 сеп 2026 | 07:04
  • 6583
  • 2
Ямал: Аз повече от Мбапе заслужавам "Златната топка"

Ямал: Аз повече от Мбапе заслужавам "Златната топка"

  • 14 сеп 2026 | 06:36
  • 8231
  • 23
Компани: Добре е, че побеждаваме и когато не сме на 100%

Компани: Добре е, че побеждаваме и когато не сме на 100%

  • 14 сеп 2026 | 04:56
  • 2163
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Важен ден за Левски: Започна Общото събрание на акционерите, Сираков и Боримиров пристигнаха

Важен ден за Левски: Започна Общото събрание на акционерите, Сираков и Боримиров пристигнаха

  • 14 сеп 2026 | 09:18
  • 9953
  • 109
България излиза за задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

България излиза за задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

  • 14 сеп 2026 | 07:01
  • 10952
  • 23
Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

  • 14 сеп 2026 | 07:55
  • 19680
  • 31
Лудогорец няма право на грешка в последния си мач преди паузата

Лудогорец няма право на грешка в последния си мач преди паузата

  • 14 сеп 2026 | 07:45
  • 5680
  • 7
Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

  • 14 сеп 2026 | 01:03
  • 28094
  • 37
Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

  • 13 сеп 2026 | 21:48
  • 54754
  • 99