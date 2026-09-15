Джейми Карагър: Микел Артета се превръща в новия сър Алекс Фъргюсън

Според Джейми Карагър мениджърът на Арсенал Микел Артета „се превръща в сър Алекс Фъргюсън на Висшата лига“ след острата си критика към дузпата, отсъдена срещу неговия отбор при победата с 2:0 над Съндърланд в събота.

Разгневеният Артета определи спасената дузпа през второто полувреме като „неприемлива“, след като реферът Джон Брукс посочи бялата точка за нарушение на защитника на Арсенал Езри Конса срещу Дан Балард. Впоследствие „артилеристите“ са потърсили обяснение и от съдийската комисия „Про Реф“ за отсъждането.

Гневният Артета: Това не е дузпа никъде и при никакви обстоятелства

Гневът на Артета накара Карагър да направи сравнение с бившия бос на Манчестър Юнайтед Фъргюсън, който беше известен с това, че не се страхуваше публично да критикува съдиите, дори когато отборът му беше доминиращата сила в страната.

Арсенал не допусна нито една дузпа през миналия сезон, когато спечели титлата, и Карагър вярва, че „дон“ Артета използва статута си на шампион на Висшата лига, за да влияе върху решенията на реферите.

„Това беше Микел Артета, който се превръща в сър Алекс Фъргюсън на Висшата лига в момента“, заяви той в предаването „Мъндeй Найт Футбол“. „В момента той е донът; той е шампионът на Висшата лига. Има много нови мениджъри... той е на поста си от шест-седем години и чувства, че е в позиция на силата да каже: „Да, това не беше дузпа“. И аз не мисля, че беше дузпа. Но ще бъде интересно да видим колко време ще отнеме на друг съдия да отсъди дузпа срещу Арсенал в подобна ситуация. Стори ми се много интересно на пресконференцията; един от журналистите отбеляза, че без значение какъв въпрос му задаваш, той постоянно се връщаше към дузпата, така че беше решен да наложи тезата, че това няма да се случи отново на неговия клуб.“

Но това е мениджърът – виждали сме го със сър Алекс Фъргюсън, виждали сме го с Жозе Моуриньо.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago