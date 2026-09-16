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Голяма надежда на Ман Юнайтед плаши с напускане

  • 16 сеп 2026 | 01:03
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Голяма надежда на Ман Юнайтед плаши с напускане

Манчестър Юнайтед е разтърсен от новината, че един от най-обещаващите таланти в академията, Джей Джей Гейбриъл, е поискал да напусне клуба, съобщи АП.

15-годишният футболист беше отличен като играч на годината в академията на клуба през миналия сезон и е смятан за един от най-големите таланти в своята възрастова група в Европа.

Източник, запознат със ситуацията, заяви, че за Юнайтед не е ясно защо Гейбриъл иска да си тръгне, но клубът все още се надява, че положението може да бъде уредено.

Предвиждаше се Гейбриъл да бъде включен в състава на първия отбор за първи път в мача за Купата на лигата срещу Брайтън в сряда.

Съвсем наскоро легендите на Юнайтед Райън Гигс и Рио Фърдинанд се изказаха за Гейбриъл като за изключителен талант.

„Играе отлично и с двата крака, невероятен е – печели си пространство и просто стреля. Толкова е дребен и лек, че не позволява на съперниците да влязат в физически сблъсък с него“, каза Фърдинанд.

Гигс добави: „Мисля, че той е талант от ранга на играчите, които се раждат веднъж на поколение.“

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