Томас Райс вече е в Турция, за да подпише с Трабзонспор

Германският специалист Томас Райс напусна Лудогорец, за да поеме турския гранд Трабзонспор. 52-годишният наставник си тръгва от Разград само два месеца след назначаването си. Той вече кацна в южната ни съседка, за да се присъедини към новия си клуб, където ще бъде наставник на суперзвездата Мохамед Салах и съотборниците му.

Всичко се разви светкавично в рамките на днешния ден. Трабзонспор първоначално е преговарял със Стефано Пиоли и други специалисти, но след провал на разговорите бързо се е насочил към Райс. Турският клуб изпрати частен самолет, който взе треньора от летището във Варна, а тази вечер кацна в Трабзон, където германецът бе посрещнат бурно от феновете и медиите.

Thomas Reis bordo mavili taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. pic.twitter.com/Qabdnm9Gap — 61saat (@61saat) September 15, 2026

Твърди се, че ръководството на Трабзонспор е задействало откупна клауза в договора на специалиста на стойност 1 милион евро и поради тази причина българският шампион не е имал законов ход да спре неговото напускане.

Германецът си тръгва броени часове след последната си победа с 2:1 над Септември в понеделник вечер. Под негово ръководство в efbet Лига отборът записа 7 победи и 2 равенства, като остава без загуба на домашната сцена. Очаква се той да дебютира начело на новия си тим в предстоящото голямо дерби срещу Галатасарай.

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