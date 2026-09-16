Артета: Това бе една много добра вечер

Мениджърът на Арсенал Микел Артета бе много доволен от успеха с 4:2 над Ипсуич за "Карабао Къп". Той похвали отбора си са силната игра, като засипа с похвали и героя на мача Макс Дауман, който реализира два от головете за лондончани.

„Изключително съм щастлив от много аспекти – от начина, по който играхме, от това, че поддържахме доброто темпо, а и някои индивидуални представяния бяха наистина страхотни. Така че, като цяло, това беше една много добра вечер“, започна Артета.

Той не спести похвали и към звездата на вечерта - 16-годишният талант Макс Дауман.

„Макс беше блестящ. Някои негови отигравания направиха разликата на терена и бяха просто феноменални. Ние знаем с какъв талант разполага и трябва да се грижим добре за него. Средата около него е много добра, така че ще караме стъпка по стъпка. Той е едва на 16 години и трябва да бъдем внимателни. Не искаме да спираме развитието му, но е необходимо да го изградим правилно. Напълно наясно сме от какво има нужда и той ще получи пълни възможности да играе“, продължи испанецът.

Победната серия на Арсенал продължава, 16-годишен блесна с два гола

Той похвали и другия младок - 17-годишния бранител Марли Салмон.

„Той също се справи наистина страхотно. Това беше изключително тежък мач, особено заради физическата игра, която те притежават, и начина, по който те изолират на терена и трябва да се справяш в подобни ситуации. Още едно 17-годишно момче, което прави нещо невероятно, така че да – наистина се гордея с него", призна наставникът.

Той спосели мнението си и за тежката серия от гостувания и умората на играчите.

„Последната седмица беше наистина тежка – първо гостувахме в Неапол, след това бяхме в Съндърланд, а сега дойдохме и тук. Но вижте отношението на футболистите, вижте желанието, което показаха на терена. Точно това трябва да правим – да продължаваме напред в същия дух“, завърши Артета.

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Снимки: Gettyimages