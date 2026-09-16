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Де Дзерби: В последните мачове нямаме никакъв късмет

  • 16 сеп 2026 | 03:06
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Де Дзерби: В последните мачове нямаме никакъв късмет

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби нямаше много поводи за радост след загубата с 1:3 от Ливърпул в "Карабао Къп". Той заяви, че тимът му има много неща, които да подобрява в играта си, но според него и късметът не е с неговия отбор от началото на сезона.

„Трябва да стреляме повече, трябва да стреляме по-точно и да завършваме по-добре чистите си ситуации. Съжаляваме за резултата. Разочаровани сме и сме фрустрирани, защото мисля, че е несправедлив. Трябва обаче да го приемем и да бъдем по-силни от този каръшки момент. Аз съм честен със себе си, честен съм и с вас – мисля, че в тези последни пет-шест мача нямахме никакъв късмет срещу Нюкасъл, Евертън, дори срещу Нотингам, а и тази вечер също“, заяви Де Дзерби.

„Трябва да подобрим много неща, защото при първия гол, който допуснахме, не се защитихме по правилния начин. При втория гол трябваше да сме по-близо до Гакпо. Важно е обаче да разберем дали сме на правилен път. Гледайки играта ни в последните три-четири мача – може би без времето до 60-ата минута срещу Нюкасъл – аз вярвам, че сме на правилния път. Вярвам в моите футболисти, имам огромно доверие и много високо мнение за тях. Когато нещата просто кликнат и спечелим мач, мисля, че ще се наслаждаваме на играта им, защото качеството в този състав е невероятно – вижте Мармуш, Савио, Кудус, Лукас Бергвал, Матеуш Фернандеш, Робъртсън, да не забравяме Педро Поро, Соланке... Соланке е топ, той е страхотен играч. Моментът е труден, но трябва да бъдем по-силни, за да се подготвим по най-добрия начин за следващия мач с Астън Вила и да намерим това щракване“, продължи италианецът.

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След това той бе попитан дали отборът му върви в правилната посока.

„Не знам дали това щракване ще се случи в събота или не, но трябва да намерим – както казваме в Италия – „La Scintilla“ (искрата), защото имаме нужните качества да отбележим много голове с тези играчи“, смята наставникът.

След това той говори и за включването в игра на Джеймс Мадисън в края на мача.

„Със сигурност Мадисън е различен, специален футболист. Той обаче трябва да бъде напълно готов и в правилната физическа форма, защото интензивността във Висшата лига – дори и в тази вечер – е невероятна. Ако той е готов, тогава можем да играем и с осем нападатели, включително и с вратаря“, завърши Де Дзерби.

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