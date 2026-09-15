Двама играчи на Ювентус подновиха тренировки

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети получи добри новини преди първия мач на тима в основната фаза на Лига Европа за сезон 2026/27 - Андреа Камбиазо и Уестън Маккени тренираха със съотборниците си, след като през последните дни се подготвяха по индивидуални програми, съобщават италианските медии.

26-годишният краен защитник Камбиазо пропусна последните два мача на торинския гранд заради изкълчен глезен, а 28-годишният американски полузащитник Маккени не беше на разположение от втория кръг на Серия "А" срещу Парма поради мускулен проблем. Завръщането на двамата към пълноценни тренировки повиши оптимизма в Ювентус преди сблъсъка с нидерландския НЕК Неймеген в четвъртък. Решението дали италианецът и американецът ще могат да вземат участие в срещата до голяма степен зависи от утрешната последна тренировка преди мача от Лига Европа, като Спалети може да прибегне и до ротации в стартовия състав.

🚨💣 Positive news for Spalletti: Cambiaso and McKennie have recovered and will be available against NEC.



— @Gazzetta_it pic.twitter.com/kYrf8wvahS — Forza Juve | 𝑒𝑛. (@theFJEN) September 15, 2026

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Снимки: Gettyimages