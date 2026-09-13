Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Сасуоло 0:0 Ювентус, греда на гостите

Сасуоло 0:0 Ювентус, греда на гостите

  • 13 сеп 2026 | 21:50
  • 1321
  • 1
Сасуоло 0:0 Ювентус, греда на гостите

Отборите на Сасуоло и Ювентус играят при резултат 0:0 в среща от 4-тия кръг на италианската Серия "А" на стадион "Мапеи".

Роберто Акуилани е избрал за този мач Доменико Берарди, Арманд, Лауриенте и Себастиано Еспозито да са триото в нападение. Халфовата линия пък е съставена от Неманя Матич, Лука Липани и Кристиан Торствед.

Лучано Спалети пък залага на Рандал Коло Муани като изнесен нападател, като той ще има подкрепата на Нико Гонсалес, Франсиско Консейсао и Керим Алайбегович в предни позиии. Дългас Луис и Тюн Копмайнерс пък ще са двойката в средата на терена.

Мачът започна с опасна атака и удар на Берарди, но бе отсъдена и засада в ситуацията.

Ювентус отговори с изстрел на Николас Гонсалес от границата на наказателното поле, като топката срещна и напречната греда, преди да излезе в аут.

В 27-ата минута Берарди получи хитър пас зад защитата, но Викарио излезе предвидливо и не позволи на нападателя да стигне до топката.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Автогол в края провали Турицов и Динамо

Автогол в края провали Турицов и Динамо

  • 13 сеп 2026 | 21:45
  • 345
  • 0
Брест 0:1 ПСЖ, Феран Торес откри рано в двубоя

Брест 0:1 ПСЖ, Феран Торес откри рано в двубоя

  • 13 сеп 2026 | 21:45
  • 1320
  • 4
Депортиво Ла Коруня показа характер срещу Хетафе и продължава непобеден в Ла Лига

Депортиво Ла Коруня показа характер срещу Хетафе и продължава непобеден в Ла Лига

  • 13 сеп 2026 | 21:40
  • 417
  • 0
Краковия продължава да затъва, Минчев с жълт картон

Краковия продължава да затъва, Минчев с жълт картон

  • 13 сеп 2026 | 21:27
  • 269
  • 0
Мартин Георгиев не влезе в игра при равенство на АЕК

Мартин Георгиев не влезе в игра при равенство на АЕК

  • 13 сеп 2026 | 21:09
  • 538
  • 1
Наполи излезе от дупката срещу затъналата Болоня

Наполи излезе от дупката срещу затъналата Болоня

  • 13 сеп 2026 | 20:55
  • 2362
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 2:0 Локомотив в дербито на Пловдив, греда за "смърфовете", ВАР отмени дузпа

Ботев 2:0 Локомотив в дербито на Пловдив, греда за "смърфовете", ВАР отмени дузпа

  • 13 сеп 2026 | 21:48
  • 22394
  • 33
Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

  • 13 сеп 2026 | 19:45
  • 98898
  • 482
Ман Сити изтръгна героична победа в дербито с Ман Юнайтед след повече от час с човек по-малко

Ман Сити изтръгна героична победа в дербито с Ман Юнайтед след повече от час с човек по-малко

  • 13 сеп 2026 | 20:20
  • 28195
  • 128
Барселона продължи с головете и победите, но показа слабост в защита

Барселона продължи с головете и победите, но показа слабост в защита

  • 13 сеп 2026 | 19:19
  • 34208
  • 129
Финалът на US Open: Зверев спечели първия сет

Финалът на US Open: Зверев спечели първия сет

  • 13 сеп 2026 | 20:28
  • 7080
  • 1
Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

  • 13 сеп 2026 | 13:17
  • 36278
  • 82