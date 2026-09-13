Сасуоло 0:0 Ювентус, греда на гостите

Отборите на Сасуоло и Ювентус играят при резултат 0:0 в среща от 4-тия кръг на италианската Серия "А" на стадион "Мапеи".

Роберто Акуилани е избрал за този мач Доменико Берарди, Арманд, Лауриенте и Себастиано Еспозито да са триото в нападение. Халфовата линия пък е съставена от Неманя Матич, Лука Липани и Кристиан Торствед.

Лучано Спалети пък залага на Рандал Коло Муани като изнесен нападател, като той ще има подкрепата на Нико Гонсалес, Франсиско Консейсао и Керим Алайбегович в предни позиии. Дългас Луис и Тюн Копмайнерс пък ще са двойката в средата на терена.

Мачът започна с опасна атака и удар на Берарди, но бе отсъдена и засада в ситуацията.

Ювентус отговори с изстрел на Николас Гонсалес от границата на наказателното поле, като топката срещна и напречната греда, преди да излезе в аут.

В 27-ата минута Берарди получи хитър пас зад защитата, но Викарио излезе предвидливо и не позволи на нападателя да стигне до топката.

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