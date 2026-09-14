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Не мислим за смяна на Спалети, увери шеф на Ювентус

  • 14 сеп 2026 | 13:22
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За четири кръга от началото на сезона в Серия “А” отборът на Ювентус вече допусна две грешки, а особено болезнена се оказа загубата с 2:3 от Сасуоло през изминалия уикенд. Във въпросния мач торинци допуснаха два гола в края на срещата.

Независимо от това, според генералния директор на Ювентус Джовани Карневали, позицията на наставника Лучано Спалети не е застрашена.

"Смяна на треньора не е в мислите ми. Трябва да търсим да надграждаме, имаме нужда от време и търпение, знаейки, че ще преглътнем и горчиви хапове", каза шефът на "бианконерите", цитиран от агенция АНСА.

“Спалети е невероятен треньор, един от най-добрите въобще. Във футбола има цикли, понякога си отгоре, друг път - отдолу. Обективни са само резултатите и победите, другото са приказки", каза още Карневали пред микрофона на "Радио Анк'Ио Спорт”, цитиран от БТА.

Спалети: Загубихме баланс в желанието си да спечелим
Спалети: Загубихме баланс в желанието си да спечелим

"Ако гледаме резултата, той е негативен. Юве направи грешки, които не бива да прави. Но това е част от развитието и растежа на отбора и клуба. Опитахме се да спечелим на всяка цена, губейки баланс срещу силен отбор като Сасуоло. Позитивен бе духът. Мисля, че загубата е добър урок, а негативите не са само за защитата, а за всички нас", добави шефът на клуба.

В четвъртък Ювентус започва участието си в Лига Европа срещу нидерландския НЕК Неймеген. "Трябва да търсим победа. Имаме още много работа, за да се борим за титла или трофей в Лига Европа, който може да се окаже чудесна възможност", завърши Джовани Карневали.

Вратарят на Ювентус бесен на съотборниците си след загубата
Вратарят на Ювентус бесен на съотборниците си след загубата
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