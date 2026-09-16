Юрген Клоп дава шанс на млад нападател от Кьолн

Младият талант Саид Ел Мала е напът да запише първия си мач за националния отбор на Германия под ръководството на новия селекционер Юрген Клоп. В същото време опитният вратар Оливер Бауман се очаква да отпадне от разширения състав за предстоящите двубои от Лигата на нациите, съобщава авторитетното издание „Кикер“.

Нападателят на Кьолн вече беше част от групата на Бундестима при предишния треньор Юлиан Нагелсман за две световни квалификации, но така и не получи шанс за игра, а впоследствие не попадна и в състава за Мондиал 2026. Бауман пък беше неизменна част от отбора след контузията на Марк-Андре тер Щеген, но също получи травма, което съвпадна със завръщането на Мануел Нойер.

„Поддържам контакт с него. В четвъртък ще ви каже всичко“, коментира лаконично Бауман пред „Кикер“.

Очаква се Клоп да върне в състава Марк-Андре тер Щеген, който се намира в отлична форма и се представя силно за новия си клуб Аякс Амстердам. Другите кандидати за вратарския пост са резервата на Байерн Йонас Урбих, Фин Дамен от Аугсбург и Александър Нюбел, който играе за Бешикташ.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google