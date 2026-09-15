Карик разкри кога ще дебютира най-скъпата лятна покупка на Манчестър Юнайтед

Новото попълнение на Манчестър Юнайтед Карлос Балеба, за когото "червените дяволи" платиха на Брайтън 70 милиона паунда, ще дебютира за отбора едва след паузата за националните отбори. В края на август Майкъл Карик заяви, че халфът ще има нужда от "две или три седмици", но Балеба все още не е започнал да тренира с новите си съотборници, като едва тази седмица започна индивидуални занимания на открито. Нагласите на "Олд Трафорд" са, че той ще може да дебютира на 10 октомври, когато Манчестър Юнайтед приема Тотнъм.

Запитан дали ще може да използва Балеба през следващия месец, Карик отговори:

"Да, със сигурност ще бъде така. Ще се върне към заниманията с отбора в някакъв момент през следващата седмица или малко след това, така че би трябвало да е в добра форма след паузата за националните отбори. Карлос пристигна с контузия, но сега гори от нетърпение да се включи в игра, да бъде част от отбора и да тренира пълноценно с момчетата. Както съм казвал и преди – той безспорно е качествен футболист. Именно затова го привлякохме. Освен това той отлично балансира динамиката в халфовата линия.

Люк Шоу вероятно ще бъде готов за мача с Брайтън, но все още не е напълно сигурно. При него става въпрос за броени дни, нищо повече. Амад не е толкова близо. Тук нещата не опират до няколко дни. Ще видим как ще се развият нещата през седмицата с Матайс Де Лихт. На практика той тепърва започва да се възстановява, така че не искам да се ангажирам с конкретни срокове", заяви Карик относно новините около състава.

Утре Манчестър Юнайтед приема Брайтън на "Олд Трафорд" в двубой за "Карабао Къп", като мениджърът увери, че гледа сериозно на турнира, който може да му даде първа възможност за трофей като мениджър на "червените дяволи".

"Трофеите са красотата на играта, а усещането от победата е това, заради което се занимаваме с футбол и спорт, и със сигурност е нещо, което се стремим да постигнем в този клуб. За нас е важно да печелим футболни срещи. Важно е също така да управляваме състава правилно – да поддържаме всички в кондиция, всички да са в крак с нещата, всички да са готови и да се чувстват част от процеса. Излизаме в сряда с цел да спечелим мача".

Carlos Baleba will be ready to go after the international break, according to the boss 👊 — Manchester United (@ManUtd) September 15, 2026

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Снимки: Imago