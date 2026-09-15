Пол Скоулс има съмнения за Ламенс: Юнайтед не може да спечели титлата без „брилянтен вратар“

Бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс постави под съмнение качествата на вратаря на „червените дяволи“ Сене Ламенс въпреки впечатляващия му старт на „Олд Трафорд“.

Белгиецът, който се присъедини към клуба миналото лято от Роял Антверпен срещу 21,7 милиона паунда, е безспорен номер едно за Юнайтед, след като измести Алтай Байъндър миналата есен.

Представянията му като цяло получиха похвали от феновете, които не са виждали постоянен вратар от времето на Давид де Хеа, но Скоулс не е напълно убеден.

„Кой отбор сте виждали да печели Висшата лига без вратар от топ класа?“, попита Скоулс в своя подкаст „Добрият, лошият и футболът“. „Ламенс може и да е такъв, не знам, мисля, че журито все още заседава по този въпрос, а след това се гради от защитната четворка.“

24-годишният Ламенс по-рано заяви ясно намерението си да има дълга кариера в Манчестър, изразявайки амбицията си да се превърне в клубна легенда.

„Такава е Англия. Ако нещата вървят зле, могат да те заровят дълбоко, но ако вървят добре, те издигат до небесата“, добави той миналата година.

„Приемам това с доза съмнение, защото, за да бъда споменаван в едно изречение с Шмайхел, ще трябва да се доказвам още много пъти. Но го приех като много хубав комплимент.

Надявам се да играя тук 10 години и да бъда важен, така че, подобно на Шмайхел и Ван дер Сар, да мога да оставя наследство.“

Скоулс обаче не е напълно съгласен. След като Ламенс беше преодолян от удар на Ерлинг Холанд в дербито на Манчестър, бившият халф коментира: „Това е начинът, по който Арсенал започна преди три или четири години – в защита те бяха абсолютно брилянтни. Нуждаеш се от вратар от топ класа.

Помислете за отбора на Ливърпул с Алисон, Рая в Арсенал, Манчестър Юнайтед с Петер Шмайхел и Едвин ван дер Сар. Всички те имат брилянтни, брилянтни вратари.

Започваш от защитата, разбира се. Дали Майкъл (Карик) просто трябва да бъде търпелив и да изчака това, не знам.“

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Снимки: Imago