Карик: Подобряваме се през цялото време

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик заяви, че в отбора знаят много добре колко е голямо значение на дербито. В неделя “червените дяволи” се изправят срещу Манчестър Сити.

“Спечелихме миналата година, но няма да правим всичко по същия начин. Усещам, че се подобряваме през цялото време и това ни помага. Знаем колко голям и важен е този мач и от какво значение е. Очакваме го с нетърпение. Имаме кратко време за възстановяване и да се подготвим. Те са много добър отбор. Имат играчи, с които да правят ротации. Знаем, че трябва да се представим много добре, за да постигнем резултата, който искаме”, коментира Карик.

🚨🎙️ | Michael Carrick on preparing to face Man City:



“It'll definitely be different because no two games are ever the same, so it’s definitely going to be different.



“There's no way we're assuming: ‘We won last year, we can do the same things and everything will be the same.’… pic.twitter.com/MTJstrnGvr — UtdDistrict (@UtdDistrict) September 11, 2026

Треньорът призна, че не знае колко дълго ще остане начело на Ман Юнайтед: “Прекалено рано е. Всички решения бяха взети с идеята, че ще бъда тук определен период от време. Не знам колко дълго, все още не знам. Планираме за бъдещето. Знаем как искаме да изглеждаме”.

Карик похвали работата на Маркъс Рашфорд: “Много съм доволен от него. В неделя той носеше опасност. За съжаление, нямаше по-голям успех. Имаме различни опции, така че опитвам да държа всички свежи.

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Снимки: Gettyimages