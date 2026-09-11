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Карик: Подобряваме се през цялото време

  • 11 сеп 2026 | 16:57
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Карик: Подобряваме се през цялото време

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик заяви, че в отбора знаят много добре колко е голямо значение на дербито. В неделя “червените дяволи” се изправят срещу Манчестър Сити.

“Спечелихме миналата година, но няма да правим всичко по същия начин. Усещам, че се подобряваме през цялото време и това ни помага. Знаем колко голям и важен е този мач и от какво значение е. Очакваме го с нетърпение. Имаме кратко време за възстановяване и да се подготвим. Те са много добър отбор. Имат играчи, с които да правят ротации. Знаем, че трябва да се представим много добре, за да постигнем резултата, който искаме”, коментира Карик.

Треньорът призна, че не знае колко дълго ще остане начело на Ман Юнайтед: “Прекалено рано е. Всички решения бяха взети с идеята, че ще бъда тук определен период от време. Не знам колко дълго, все още не знам. Планираме за бъдещето. Знаем как искаме да изглеждаме”.

Карик похвали работата на Маркъс Рашфорд: “Много съм доволен от него. В неделя той носеше опасност. За съжаление, нямаше по-голям успех. Имаме различни опции, така че опитвам да държа всички свежи.

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Снимки: Gettyimages

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