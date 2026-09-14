Карик: Начинът, по който загубихме, е изключително фрустриращ

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик остана разочарован от съдийското решение, довело до победния гол за Манчестър Сити при загубата с 0:1 в дербито. Тимът му отстъпи на стадион „Олд Трафорд“, въпреки че игра с числен аванс след червения картон на съперника още в 23-тата минута. Двубоят бе решен от дискусионно попадение на Ерлинг Холанд, при което ВАР зачете гола въпреки сериозните съмнения за засада и влияние върху играта на Енцо Фернандес.

„Объркан съм. Въведохме определени системи в играта; имаме хора в офисите, с всички необходими екрани, за да взимат такива решения. Това, което наистина ме притеснява, е дали това е настоящото тълкуване на футбола. Ако това е тълкуването на концепцията „да не се намесваш в играта“, тогава ситуацията е наистина тревожна. Това е изумително обяснение", недоумява Карик.

„Със сигурност това не е резултатът, който искахме. Начинът, по който загубихме, е изключително фрустриращ заради решението при гола. Трябва да бъда честен – ние бяхме длъжни да създадем повече положения и да отбележим след това, но това отсъждане оказа огромен психологически и фактологичен натиск върху самия мач. Зачитането на това попадение промени изцяло инерцията на терена“, продължи англичанинът.

Ман Сити изтръгна героична победа в дербито с Ман Юнайтед след повече от час с човек по-малко

„Тази загуба няма да предначертае целия ни сезон. Тя имаше огромно отражение върху днешния сблъсък, а това беше изключително важен мач, но пред нас има още много срещи. Длъжни сме да се върнем към победния път. Това зависи изцяло от нас. Но конкретно това съдийско решение днес – то просто не беше по наша вина", убеден е специалистът.

"След гола отговорността да атакуваме и да бележим беше наша, разбира се. Имахме своите добри моменти. Никога не е лесно, но бяхме длъжни да се справим по-добре. Всички сме виждали и преди – подобни ключови детайли в големите дербита оказват огромно влияние и днес очевидно се случи точно това. Честно казано, мисля, че започнахме второто полувреме доста добре, навлизахме в ритъм и изглеждахме опасни. Ще вземем поуките от този мач, ще се поправим и продължаваме напред. Трябва бързо отново да започнем да печелим“, завърши Карик.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages