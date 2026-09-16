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Сабаленка глобена с над 6 хиляди евро за счупени ракети

  • 16 сеп 2026 | 04:33
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Сабаленка глобена с над 6 хиляди евро за счупени ракети

Беларуската тенисистка Арина Сабаленка беше глобена от организаторите на Откритото първенство на САЩ с 6,4 хиляди евро заради поведението си след загубата на финала на американския "Голям шлем" миналата събота срещу Елена Рибакина.

Разочарованието от загубата, която дойде с 1-2 сета (4-6, 7-5 и 2-6), накара 28-годишната тенисистка да счупи две ракети. Първата беше счупена още по време на втория сет, след като допусна пробив, като тогава беше предупредена и за избиване на топки към трибуните. Втората ракета беше унищожена в края на мача, когато Сабаленка обиди оператор, който снимаше реакцията ѝ.

В интервю спортистката оправда поведението си. „Много е трудно да контролираш емоциите си, когато губиш финал на "Голям шлем" и си се опитвала да спечелиш трета поредна титла. Просто исках да изпусна всичко, защото ако го държах в себе си, нямаше да мога да кажа и дума или щях да имам по-малко приятелско отношение. Исках да освободя цялата тази агресия и разочарование“, обясни тя.

Припомняме, че този финал на Откритото първенство на САЩ отбеляза края на 99-седмичното царуване на Арина Сабаленка като номер 1 в света. Нейната съперничка на финала, казахстанската Елена Рибакина, вече си беше осигурила изкачването до върха на световната ранглиста още след достигането на полуфиналите на турнира, детронирайки по този начин беларускинята окончателно в актуализацията на йерархията този понеделник.

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Снимки: Gettyimages

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