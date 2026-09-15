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Националите за Купа "Дейвис" проведоха първа тренировка в Хилерьод

  • 15 сеп 2026 | 17:28
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Националите за Купа "Дейвис" проведоха първа тренировка в Хилерьод

Националният отбор на България за Купа "Дейвис" проведе първата си тренировка в зала "Royal Stage" в Хилерьод – предградие на Копенхаген, с капацитет от 2800 зрители. Именно там в петък и събота България ще гостува на Дания в мач от Световна група I.

Треньорите и състезателите останаха доволни от състоянието и бързината на корта.

Предстоящият двубой е от изключително значение за България. При победа националният ни отбор ще се завърне в Световната група на Купа "Дейвис", докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.

Жребият за мачовете ще се проведе в четвъртък от 12:00 часа българско време. Мачовете в петък ще започнат в 17:00 часа, а в събота – от 13:00 часа.

Капитанът Валентин Димов ще разчита на:

Григор Димитров – №128 на сингъл

Александър Донски – №82 на двойки и №519 на сингъл

Пьотр Нестеров – №301 на сингъл

Илиян Радулов – №596 на сингъл

Александър Василев – №615 на сингъл

Юношеският шампион от "Уимбълдън" и US Open за 2025 г. Иван Иванов (№508) също е с отбора в Дания. До 24 часа преди началото на първия мач капитанът има право да направи промени в състава.

В щаба на националния отбор са помощник-треньорът Тихомир Грозданов, лекарят Георги Попов, масажистът Любомир Панев и нутриционистът Слави Славов.

Снимка: БФТенис

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