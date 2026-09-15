България играе 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 на 19 септември

Вече е ясен денят и часът, в който националният отбор на България ще изиграе своя 1/8-финален двубой на ЕвроВолей 2026 в София. „Лъвовете“ ще излязат на терена в „Арена София“ на 19 септември (събота) от 19:00 часа.

Група „Б“, в която България играе своите мачове в София, се кръстосва на осминафиналите с група „Д“ с домакин Румъния. Това означава, че съперникът на България в първия кръг от елиминациите ще бъде определен сред отборите, които продължат напред от румънската група.

Към този момент сред вероятните тимове, които могат да достигнат до елиминационната фаза от група „Д“, са Германия, Франция, домакинът Румъния, Латвия или Турция.

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От група „Б“ вече има три сигурни участника в осминафиналите - България, Полша и Украйна. За четвъртото място в елиминационната фаза продължават да се борят Португалия и Израел.

Билетите за елиминационната фаза на турнира в София са налични в мрежата на Eventim на следния линк: https://www.eventim.bg/eventseries/cev-eurovolley-2026-men-4035402/ , както и на касите на „Арена София“.

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