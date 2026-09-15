Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България играе 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 на 19 септември

България играе 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 на 19 септември

  • 15 сеп 2026 | 20:38
  • 2712
  • 0

Вече е ясен денят и часът, в който националният отбор на България ще изиграе своя 1/8-финален двубой на ЕвроВолей 2026 в София. „Лъвовете“ ще излязат на терена в „Арена София“ на 19 септември (събота) от 19:00 часа.

Група „Б“, в която България играе своите мачове в София, се кръстосва на осминафиналите с група „Д“ с домакин Румъния. Това означава, че съперникът на България в първия кръг от елиминациите ще бъде определен сред отборите, които продължат напред от румънската група.

Към този момент сред вероятните тимове, които могат да достигнат до елиминационната фаза от група „Д“, са Германия, Франция, домакинът Румъния, Латвия или Турция.

Полша не даде гейм на Украйна в “Арена София” и спечели Група В
Полша не даде гейм на Украйна в “Арена София” и спечели Група В

От група „Б“ вече има три сигурни участника в осминафиналите - България, Полша и Украйна. За четвъртото място в елиминационната фаза продължават да се борят Португалия и Израел.

Билетите за елиминационната фаза на турнира в София са налични в мрежата на Eventim на следния линк: https://www.eventim.bg/eventseries/cev-eurovolley-2026-men-4035402/ , както и на касите на „Арена София“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България без шанс за първото място в групата дори при 3:0 над Полша

България без шанс за първото място в групата дори при 3:0 над Полша

  • 15 сеп 2026 | 15:10
  • 11057
  • 10
Сърбия със страхотен обрат срещу Нидерландия на ЕвроВолей 2026

Сърбия със страхотен обрат срещу Нидерландия на ЕвроВолей 2026

  • 15 сеп 2026 | 14:35
  • 1236
  • 0
Белгия даде гейм на Естония в Тампере

Белгия даде гейм на Естония в Тампере

  • 15 сеп 2026 | 14:22
  • 688
  • 0
Румъния с важна победа над Турция на ЕвроВолей 2026

Румъния с важна победа над Турция на ЕвроВолей 2026

  • 15 сеп 2026 | 13:41
  • 983
  • 0
Германия с 4-а поредна победа на Европейското

Германия с 4-а поредна победа на Европейското

  • 15 сеп 2026 | 12:59
  • 1139
  • 0
Чехия с 3 от 3 на ЕвроВолей 2026 след безпроблемна победа над Словакия

Чехия с 3 от 3 на ЕвроВолей 2026 след безпроблемна победа над Словакия

  • 15 сеп 2026 | 12:40
  • 885
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка

Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка

  • 15 сеп 2026 | 19:29
  • 22366
  • 67
Лудогорец остава без треньор до часове, частен самолет го извежда от България

Лудогорец остава без треньор до часове, частен самолет го извежда от България

  • 15 сеп 2026 | 16:14
  • 40065
  • 116
Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

  • 15 сеп 2026 | 13:21
  • 25594
  • 112
Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

  • 15 сеп 2026 | 13:20
  • 13752
  • 73
Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

  • 15 сеп 2026 | 16:28
  • 9684
  • 3