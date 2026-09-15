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Лиа Каратанчева спечели близо 3-часова битка с германка на старта в Пазарджик

  • 15 сеп 2026 | 16:04
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Лиа Каратанчева спечели близо 3-часова битка с германка на старта в Пазарджик

Номер 8 в схемата Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на международния турнир по тенис на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди евро. Българката се пребори за победа на старта след близо 3-часова битка с германката Юле Нимайер (Германия) - 7:5, 6:7(5), 6:2.

Каратанчева реализира обрат от 3:5 в първия сет, а втората част стигна до тайбрек, в който навакса изоставане от 1:5 точки, но при 5:5 загуби две поредни разигравания и съперничката й изравни. В решаващия трети сет Лиа дръпна с 5:0 гейма и това се оказа ключово за крайния успех, дошъл след точно след 2:44 часа игра.

Така тя очаква за място на четвъртфиналите Беатрис Зелтина от Латвия.

По-рано през деня първата ракета на България Елизара Янева се справи с лекота със Сара ван Емст (Нидерландия), побеждавайки я с 6:1, 6:2 за 71 минути на корта.

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Поставената под номер 5 Росица Денчева се отказа от участие в последния момент заради физически проблем, докато още четири българки ще стартират днес от първия кръг.   Две от националките ще играят една срещу друга - седмата поставена Лидия Енчева ще се изправи срещу Денислава Глушкова. Съперничка на Ива Иванова ще бъде квалификантката Мерел Худ (Нидерландия), докато участващата с "уайлд кард" Алекса Каратанчева ще се изправи срещу Ипек Йоз от Турция.

По-късно днес в надпреварата на двойки Лиа Каратанчева и Габриела Вилар (САЩ) ще стартират срещу Стефания Боица (Румъния) и Дария Кучер (Полша), а българките Лидия Енчева и Ива Иванова ще срещнат срещу Джулия Адамс (САЩ) и Мерел Худ (Нидерландия).

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