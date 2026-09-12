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Очаквайте на живо: Сабаленка и Рибакина в последния женски финал от Големия шлем тази година

  • 12 сеп 2026 | 22:01
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Очаквайте на живо: Сабаленка и Рибакина в последния женски финал от Големия шлем тази година

Арина Сабаленка и Елена Рибакина ще сложат вълнуващ край на тенис сезона в турнирите от Големия шлем с финала помежду си от US Open. Срещата ще започне не по-рано от 23:00 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието ѝ в реално време.

Двете играха финал и в първата такава надпревара през 2026 г. - Australian Open, където състезателката от Казахстан триумфира. Двубоят предизвиква голям интерес и от гледна точка на това, че първата ракета на Беларус приключва седмицата като лидер в световната ранглиста, но от 14 септември (понеделник) там ще застане именно днешната ѝ противничка.

Иначе освен в Австралия съперничките се срещнаха още два пъти тази календарна година, като и в двата случая Сабаленка се наложи. Това е и един от най-честите сблъсъци в женския тенис от 2019 г. насам, като от първия им мач преди седем години до тази вечер те бяха изиграли общо 20 срещи. 28-годишната Арина Сабаленка води срещу 27-годишната Рибакина с 12-8 победи.

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