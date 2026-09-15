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Световният №1 Синер отново на корта, направи първа тренировка след Уимбълдън

  • 15 сеп 2026 | 16:55
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Световният №1 Синер отново на корта, направи първа тренировка след Уимбълдън

Първият реален знак за завръщането на световния номер 1 Яник Синер вече е факт. След повече от два месеца без състезателен мач поради проблеми с дясното коляно, италианецът отново стъпи на корта за тренировка в Монте Карло. Това бележи ключов момент в рехабилитацията му, след като контузията го извади от участие на турнирите от сериите "Мастърс 1000" в Монреал и Синсинати, както и на Откритото първенство на САЩ.

По време на първото си занимание на корта Синер тренира заедно с младия френски тенисист Юго Жатиер. Жатиер е възпитаник на академията на бившия треньор на италианеца Рикардо Пиати. Сесията беше организирана със съдействието на Стефан Глоаген, а от академията изразиха задоволството си да видят отново шампиона в действие.

Синер не е играл в официален двубой от 13 юли, когато защити титлата си на Уимбълдън с победа над Александър Зверев във финала. Настъпилото възпаление в дясното коляно наложи престой и прегледи в медицинския център J Medical в Торино. Поради това италианецът пропусна целия северноамерикански сезон на твърда настилка, за да се фокусира върху пълното си възстановяване.

Планираната цел пред италианеца е завръщане в игра за турнира от сериите ATP 500 в Пекин, който започва на 30 септември. Веднага след това е предвидено участие и на "Мастърс" турнира в Шанхай. Надпреварата в китайската столица ще бъде първият истински тест за физическото състояние на коляното му, където се очаква да участват и други водещи имена от световния елит.

Синер ще защитава титлата си във Виена
Синер ще защитава титлата си във Виена
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