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Ива Иванова отрази мачбол и направи страхотен обрат в Пазарджик

  • 15 сеп 2026 | 17:12
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Ива Иванова отрази мачбол и направи страхотен обрат в Пазарджик

Участващата с "уайлд кард" Ива Иванова елиминира квалификантката Мерел Худ (Нидерландия) с 3:6, 6:4, 7:5 след почти три часа игра и се класира за втория кръг на тенис турнира на клей W50 в Пазарджик.

Българката реализира страхотен обрат, след като изоставаше с 2:5 гейма в третия сет, а при 4:5 отрази и мачбол при сервис на съперничката.  Във втория кръг Иванова ще играе срещу номер 2 Кайса Хенеман (Швеция).

Алекса Каратанчева, която също се включи с "уайлд кард", отпадна на старта от Ипек Йоз (Турция) с 0:6, 1:6.

По-рано през деня победи постигнаха първата ракета на България Елизара Янева и Лиа Каратанчева.

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