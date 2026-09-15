Борис Бекер пак е недоволен от Зверев

Борис Бекер се присъедини към критиците на поведението на шампиона от Откритото първенство на Австралия по тенис Александър Зверев при изпълнението на сервис и призова за промяна в правилата.

„Имам една забележка към Саша Зверев. Само една - това безкрайно тупкане на топката преди втори сервис“, коментира Бекер в подкаста, който води заедно с Андреа Петкович.

„Спешно се нуждаем от промяна в правилата, която да уточнява колко време има състезателят преди втория сервис“, добави германската тенис легенда, цитиран от агенция ДПА.

Зверев тупкаше топката до 25 пъти, преди да изпълни втория си сервис по време на Откритото първенство на САЩ - действие, което вече предизвика критики както от съперника му на полуфинала Карен Хачанов, така и от Бен Шелтън, когото Зверев победи в мача за трофея, за да спечели втората си титла от Големия шлем.

Докато при първи сервис тенисистите са длъжни да вкарат топката в игра в рамките на 25 секунди след обявяването на резултата от съдията, за втори сервис няма определен времеви лимит.

Борис Бекер подкрепи призива на Шелтън за промяна на правилата, като отбеляза: „Ставах наистина неспокоен, докато коментирах. Чудех се кога най-после ще започне.“

Зверев повтори постижението на Бекер, печелейки две титли от Големия шлем в рамките на една година, след като триумфира и на „Ролан Гарос“.

Той похвали Александър Зверев за това, че е направил „всичко почти перфектно“ в Ню Йорк, с изключение на поведението при сервис, като определи двете титли от Шлема за „наистина исторически“.

Преди успеха на Зверев, Борис Бекер беше единственият германец, печелил Откритото първенство на САЩ. Той също така вярва, че сънародникът му има „огромен шанс“ да тръгне по стъпките му и да стане номер едно в световната ранглиста.

Заемащият второто място в световната ранглиста Александър Зверев съкрати разликата до Яник Синер на 1810 точки. Синер пропусна Откритото първенство на САЩ поради контузия и му предстои да защитава голям брой точки по пътя към Финалите на ATП в Торино в средата на ноември.

Бекер също така отхвърли критиките на онези, според които Зверев е спечелил само защото Синер е отсъствал, действащият шампион Карлос Алкарас е отпаднал след загуба от Шелтън, а други претенденти също са приключили рано участието си.

"Той може да победи само опонента, с когото трябва да играе. Всъщност го намирам за възмутително и за невероятна липса на уважение към постижението му", обясни 58-годишният бивш тенисист.

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