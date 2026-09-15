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  3. Лидия Енчева спечели българското дерби срещу Денислава Глушкова в Пазарджик

Лидия Енчева спечели българското дерби срещу Денислава Глушкова в Пазарджик

  • 15 сеп 2026 | 19:56
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Лидия Енчева спечели българското дерби срещу Денислава Глушкова в Пазарджик

Лидия Енчева спечели дербито между националките на България за „Били Джийн Кинг Къп" срещу Денислава Глушкова в първия кръг на сингъл на силния международен турнир по тенис за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на базата на ТК „Фаворит". Поставената под №7 в схемата Енчева победи с 6:2, 6:4 Глушкова в мач, който продължи два часа и 39 минути.

20-годишната Енчева загуби първите два гейма в мача, но спечели следващите шест, за да вземе първия сет с 6:2. Във втората част Енчева поведе с 4:2, допусна изравняване при 4:4, но спечели следващите два гейма, а с това и мача.

По-рано днес Елизара Янева, Лия Каратанчева и Ива Иванова също се класираха за втория кръг на сингъл. Първата ракета на България при жените и поставена под №1 в схемата Елизара Янева се наложи убедително с 6:1, 6:2 над Сара ван Емст (Нидерландия). Във втория кръг Янева ще играе срещу квалификантката Гая Мадуди (Италия). Поставената под №8 Лия Каратанчева спечели със 7:5, 6:7(5), 6:2 срещу Юле Нимайер (Германия). Следващата й съперничка ще бъде Беатрис Желтина (Латвия).

Ива Иванова спаси мачбол и се наложи с 3:6, 6:4, 7:5 над Мерел Хуудт (Нидерландия). За място на четвъртфиналите Иванова ще играе срещу втората поставена в схемата Кая Хенеман (Швеция).

Участващата с „уайлд кард" Алекса Каратанчева загуби в първия кръг с 0:6, 1:6 от Ипек Йоз (Турция).

В надпреварата на двойки Лия Каратанчева и Габриела Вилар (САЩ) отстъпиха с 1:6, 0:6 от Стефания Божика (Румъния)/Дария Кучер (Полша).

По-късно днес българският дует Лидия Енчева и Ива Иванова ще играе срещу третите поставени Джулия Адамс (САЩ)/Мерел Хуудт (Нидерландия).

Вчера за четвъртфиналите при двойките се класираха българките Рафаела Симеонова и Анджелина Костова.

Входът за зрители за всички срещи е свободен!

Това е вторият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а до края на годината страната ни ще бъде домакин на още три турнира от този ранг, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

След надпреварата в Пазарджик предстоят турнирите в Пловдив (20–27 септември), Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.

Организирането на силни ме

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