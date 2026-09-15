Бивш халф на Милан подписа с клуб в Катар

Носителят на Купата на Катар Ал-Гарафа се похвали с привличането на халфа Исмаел Бенасер, който пристигна като свободен агент и подписа договор за два сезона. Неговата фланелка в отбора ще бъде с номер 10.

Милан и Бенасер финализираха раздялата

По-рано през лятото 28-годишният играч прекрати договора си с Милан, към който се присъедини през 2019-а с трансфер от Емполи на стойност от около 17 млн. евро. Бенасер изигра общо 178 мача с 8 гола и 12 асистенции за “росонерите”, които също така го преотстъпиха в Марсилия и Динамо (Загреб). Освен това полузащитникът има 56 двубоя за националния отбор на Алжир, в които се е отчел с 3 попадения и 5 голови паса, но не получи повиквателна за Мондиал 2026.

بـن نـاصـر غرفـاوي ✍🏻#الغرافة pic.twitter.com/Gly7PJu6Zp — AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) September 14, 2026

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