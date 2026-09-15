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  3. Мален, след като изравни рекорд на Тоти: Просто искам да вкарвам много голове

Мален, след като изравни рекорд на Тоти: Просто искам да вкарвам много голове

  • 15 сеп 2026 | 14:30
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Мален, след като изравни рекорд на Тоти: Просто искам да вкарвам много голове

Голмайсторът на Рома Донийл Мален изрази задоволство от партньорството си с Пауло Дибала в атаката на отбора. Двамата взаимодействат отлично и са в основата на победната серия на "вълците" от началото на сезона. Именно извеждащ пас на Ла Хоя помогна на нидерландеца да вкара шестия си гол за сезона в Серия "А" при победата с 2:0 срещу Торино. Така нападателят се изравни с легендата Франческо Тоти, който също стартира с шест попадения в първите четири мача през сезон 2001/02.

Рома продължава без грешка, Мален продължава да бележи
Рома продължава без грешка, Мален продължава да бележи

„Партньорството ми с Дибала? Забавно е. Дибала направи страхотен пас; съжалявам, че не му се зачете асистенция, тъй като вратарят докосна топката. Важното беше да отбележа. Не мисля толкова за това, че се превръщам в идол за феновете – просто искам да вкарвам много голове. Имаме отборни цели за постигане и съм се фокусирал върху това. Подобряването на рекорди? Знам колко важен е Тоти за Рома. Наистина ми харесва да играя по този начин и да подобрявам всички тези рекорди”, каза Мален пред DAZN.

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Снимки: Gettyimages

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