Мален, след като изравни рекорд на Тоти: Просто искам да вкарвам много голове

Голмайсторът на Рома Донийл Мален изрази задоволство от партньорството си с Пауло Дибала в атаката на отбора. Двамата взаимодействат отлично и са в основата на победната серия на "вълците" от началото на сезона. Именно извеждащ пас на Ла Хоя помогна на нидерландеца да вкара шестия си гол за сезона в Серия "А" при победата с 2:0 срещу Торино. Така нападателят се изравни с легендата Франческо Тоти, който също стартира с шест попадения в първите четири мача през сезон 2001/02.

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„Партньорството ми с Дибала? Забавно е. Дибала направи страхотен пас; съжалявам, че не му се зачете асистенция, тъй като вратарят докосна топката. Важното беше да отбележа. Не мисля толкова за това, че се превръщам в идол за феновете – просто искам да вкарвам много голове. Имаме отборни цели за постигане и съм се фокусирал върху това. Подобряването на рекорди? Знам колко важен е Тоти за Рома. Наистина ми харесва да играя по този начин и да подобрявам всички тези рекорди”, каза Мален пред DAZN.

Donyell Malen is still on fire for AS Roma 😤



20 goals in 22 games for 𝑰 𝑳𝒖𝒑𝒊🔥#SerieA pic.twitter.com/jcfYgXexYE — DAZN Football (@DAZNFootball) September 14, 2026

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Снимки: Gettyimages