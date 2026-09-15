Аякс се разбра с доскорошен халф на Тотнъм

Халфът Ив Бисума ще подпише договор с Аякс за 1+1 години като свободен агент, съобщава “Де Телеграаф”. Той ще премине своите медицински прегледи в Амстердам още днес.

За последно 30-годишният полузащитник игра в Тотнъм, където за четири сезона записа 111 мача с два гола, но контрактът му изтече по-рано през лятото. Преди това Бисума игра за Лил и Брайтън, който го купи от френския клуб за близо 17 млн. евро и го продаде на “шпорите” за около 29 млн. Освен това той е национал на Мали, като за родината си има 46 двубоя с пет попадения и осем асистенции.

🚨🇲🇱 Ajax have agreed deal in principle to sign Yves Bissouma as free agent, here we go!



Medical underway for Mali midfielder who left Spurs in June.



Deal until June 2027 plus option, as @Telegraaf reported. 🔴⚪️ pic.twitter.com/GvBHkX0qRq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026

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