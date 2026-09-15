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  2. Аякс
  3. Аякс се разбра с доскорошен халф на Тотнъм

Аякс се разбра с доскорошен халф на Тотнъм

  • 15 сеп 2026 | 15:00
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Аякс се разбра с доскорошен халф на Тотнъм

Халфът Ив Бисума ще подпише договор с Аякс за 1+1 години като свободен агент, съобщава “Де Телеграаф”. Той ще премине своите медицински прегледи в Амстердам още днес.

За последно 30-годишният полузащитник игра в Тотнъм, където за четири сезона записа 111 мача с два гола, но контрактът му изтече по-рано през лятото. Преди това Бисума игра за Лил и Брайтън, който го купи от френския клуб за близо 17 млн. евро и го продаде на “шпорите” за около 29 млн. Освен това той е национал на Мали, като за родината си има 46 двубоя с пет попадения и осем асистенции.

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