Аякс се разбра с доскорошен халф на Тотнъм

Халфът Ив Бисума ще подпише договор с Аякс за 1+1 години като свободен агент, съобщава “Де Телеграаф”. Той ще премине своите медицински прегледи в Амстердам още днес.
За последно 30-годишният полузащитник игра в Тотнъм, където за четири сезона записа 111 мача с два гола, но контрактът му изтече по-рано през лятото. Преди това Бисума игра за Лил и Брайтън, който го купи от френския клуб за близо 17 млн. евро и го продаде на “шпорите” за около 29 млн. Освен това той е национал на Мали, като за родината си има 46 двубоя с пет попадения и осем асистенции.
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