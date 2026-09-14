Рой Кийн: Бруно Фернандеш беше агресорът в ситуацията с Фил Фодън

Бруно Фернандеш е бил „агресорът“ в сблъсъка, който доведе до изгонването на Фил Фоудън за удар срещу съперника му в манчестърското дерби в неделя. Такова мнение изрази бившият капитан на "червените дяволи" Рой Кийн.

Напрежението в мача ескалира след сблъсък между двамата полузащитници в средата на първото полувреме, при който Фоудън получи директен червен картон от съдията Майкъл Оливър. След като бе повален на земята след единоборство, Фоудън беше ритнат в гърба от капитана на Манчестър Юнайтед, което предизвика гневна реакция от английската звезда. Той отвърна, като замахна с двата си крака към корема на Фернандеш.

Фоудън остана изумен от решението, преди в крайна сметка да напусне терена, след като ситуацията беше проверена и потвърдена от ВАР.

Мареска смята, че Бруно Фернандеш също е заслужавал червен картон

Инцидентът обаче предизвика противоречиви мнения в интернет пространството предвид действията на Фернандеш. Анализирайки мача за „Скай Спортс“, Кийн предположи, че португалецът е имал късмет да избегне наказание, и се изказа в защита на Фоудън.

„Фоудън се изправя и очевидно реагира, за което е изгонен. Странното е, че ако погледнете ситуацията, Бруно го фаулира, извършва нарушение и го рита леко. Фоудън е изгонен и предполагам, че това се класифицира като агресивно поведение“, заяви Кийн.

„За мен Бруно е този, който проявява агресия тук. Длъжен съм да го кажа. Преди няколко години разкритикувах Кайл Уокър, когато падна след удар с глава. Вижте, предполагам, че виждаме насилието по различен начин. Но не мисля, че това е червен картон за Фоудън“, добави той.

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Снимки: Imago