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Кръг 4 в Англия бе белязан от съдийския гаф в дербито на Манчестър и грешки на някои от лидерите

  • 15 сеп 2026 | 16:29
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Изминалият 4-ти кръг в Премиър Лийг донесе куп изненади, много емоции и ключови моменти в челото и дъното на класирането.

В централния сблъсък от уикенда Манчестър Сити надделя над Манчестър Юнайтед с 1:0 на „Олд Трафорд“, но двубоят бе белязан от сериозен съдийски гаф. Холанд отбеляза единственото попадение в 60 мин, като след мача съдийската комися призна, че то е нередовно. Ливърпул от своя страна изпусна ценни точки след 0:0 срещу Фулам у дома, а Тотнъм и Евертън също не излъчиха победител при 0:0.

Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен
Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

Арсенал записа чиста победа с 2:0 като гост на Съндърланд, възползвайки се от грешките на преки конкуренти, след като Давид Рая спаси дузпа през първата чзаст, а Бруно Гимараеш вкара фамозен гол през второто полувреме. 

Резултати от кръг 4:

ЛийдсНюкасъл Юнайтед 4:1
Манчестър ЮнайтедМанчестър Сити 0:1
КовънтриБрайтън 0:5
СъндърландАрсенал 0:2
ТотнъмЕвертън 0:0
Астън ВилаНотингам Форест 1:2
БорнемутБрентфорд 2:2
Кристъл ПаласИпсуич 2:3
ЛивърпулФулъм 0:0
ЧелсиХъл Сити 2:2

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