Кръг 4 в Англия бе белязан от съдийския гаф в дербито на Манчестър и грешки на някои от лидерите

Изминалият 4-ти кръг в Премиър Лийг донесе куп изненади, много емоции и ключови моменти в челото и дъното на класирането.
В централния сблъсък от уикенда Манчестър Сити надделя над Манчестър Юнайтед с 1:0 на „Олд Трафорд“, но двубоят бе белязан от сериозен съдийски гаф. Холанд отбеляза единственото попадение в 60 мин, като след мача съдийската комися призна, че то е нередовно. Ливърпул от своя страна изпусна ценни точки след 0:0 срещу Фулам у дома, а Тотнъм и Евертън също не излъчиха победител при 0:0.
Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен
Арсенал записа чиста победа с 2:0 като гост на Съндърланд, възползвайки се от грешките на преки конкуренти, след като Давид Рая спаси дузпа през първата чзаст, а Бруно Гимараеш вкара фамозен гол през второто полувреме.
Резултати от кръг 4:
Лийдс – Нюкасъл Юнайтед 4:1
Манчестър Юнайтед – Манчестър Сити 0:1
Ковънтри – Брайтън 0:5
Съндърланд – Арсенал 0:2
Тотнъм – Евертън 0:0
Астън Вила – Нотингам Форест 1:2
Борнемут – Брентфорд 2:2
Кристъл Палас – Ипсуич 2:3
Ливърпул – Фулъм 0:0
Челси – Хъл Сити 2:2