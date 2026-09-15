Кръг 4 в Англия бе белязан от съдийския гаф в дербито на Манчестър и грешки на някои от лидерите

Изминалият 4-ти кръг в Премиър Лийг донесе куп изненади, много емоции и ключови моменти в челото и дъното на класирането.

В централния сблъсък от уикенда Манчестър Сити надделя над Манчестър Юнайтед с 1:0 на „Олд Трафорд“, но двубоят бе белязан от сериозен съдийски гаф. Холанд отбеляза единственото попадение в 60 мин, като след мача съдийската комися призна, че то е нередовно. Ливърпул от своя страна изпусна ценни точки след 0:0 срещу Фулам у дома, а Тотнъм и Евертън също не излъчиха победител при 0:0.

Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

Арсенал записа чиста победа с 2:0 като гост на Съндърланд, възползвайки се от грешките на преки конкуренти, след като Давид Рая спаси дузпа през първата чзаст, а Бруно Гимараеш вкара фамозен гол през второто полувреме.

Резултати от кръг 4:



Лийдс – Нюкасъл Юнайтед 4:1

Манчестър Юнайтед – Манчестър Сити 0:1

Ковънтри – Брайтън 0:5

Съндърланд – Арсенал 0:2

Тотнъм – Евертън 0:0

Астън Вила – Нотингам Форест 1:2

Борнемут – Брентфорд 2:2

Кристъл Палас – Ипсуич 2:3

Ливърпул – Фулъм 0:0

Челси – Хъл Сити 2:2

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