Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Мареска смята, че Бруно Фернандеш също е заслужавал червен картон

Мареска смята, че Бруно Фернандеш също е заслужавал червен картон

  • 14 сеп 2026 | 09:43
  • 985
  • 2

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска е на мнение, че капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш също е заслужавал червен картон в ситуацията, в която Фил Фоудън бе изгонен по време на вчерашното дерби на “Олд Трафорд”. При сблъсъка първо португалецът ритна английския национал, който бе на земята, след което съвсем преднамерено Фоудън му отговори с ритник в корема и бе изгонен. Това бе едното от двете много дискусионни решения във вчерашния сблъсък. Другото бе при гола на Ерлинг Холанд, който бе зачетен, въпреки че Енцо Фернандес бе в засада и съвсем отчетливо направи опит да играе с топката. Тук Мареска изрази мнението, че голът е бил зачетен правилно, но по-късно съдийската комисия призна, че попадението е трябвало да бъде анулирано.

“Мисля, че червеният картон на Фил Фоден си е червен картон, но също така мисля, че в същото действие това е червен картон и за Бруно Фернандеш. Прегледах ситуацията веднага, още на пейката. И това е ясен червен картон за Фил, защото е реакция. Но в същото действие може да се види и намерението на Бруно. Така че за мен, да, това е червен картон за Фил, но е и червен картон за Бруно”, заяви Мареска по повод този епизод.

Запитан за победния гол на Сити, италианецът заяви: “Ерлинг не беше в засада, а Енцо не влияе на ситуацията с действието си”.

Мареска: Понякога да останеш с човек по-малко може да бъде от полза
Мареска: Понякога да останеш с човек по-малко може да бъде от полза
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

  • 14 сеп 2026 | 07:55
  • 15485
  • 19
Лисандро Мартинес: Това бе огромна несправедливост

Лисандро Мартинес: Това бе огромна несправедливост

  • 14 сеп 2026 | 07:29
  • 1605
  • 1
Интер не мисли да намалява темпото

Интер не мисли да намалява темпото

  • 14 сеп 2026 | 07:04
  • 5485
  • 2
Ямал: Аз повече от Мбапе заслужавам "Златната топка"

Ямал: Аз повече от Мбапе заслужавам "Златната топка"

  • 14 сеп 2026 | 06:36
  • 6932
  • 20
Компани: Добре е, че побеждаваме и когато не сме на 100%

Компани: Добре е, че побеждаваме и когато не сме на 100%

  • 14 сеп 2026 | 04:56
  • 1990
  • 0
Флик: Страдахме през второто полувреме, но съм доволен

Флик: Страдахме през второто полувреме, но съм доволен

  • 14 сеп 2026 | 04:26
  • 2035
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Важен ден за Левски: Започна Общото събрание на акционерите, Сираков и Боримиров пристигнаха

Важен ден за Левски: Започна Общото събрание на акционерите, Сираков и Боримиров пристигнаха

  • 14 сеп 2026 | 09:18
  • 5660
  • 60
България излиза за задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

България излиза за задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

  • 14 сеп 2026 | 07:01
  • 8379
  • 16
Лудогорец няма право на грешка в последния си мач преди паузата

Лудогорец няма право на грешка в последния си мач преди паузата

  • 14 сеп 2026 | 07:45
  • 4350
  • 6
Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

  • 13 сеп 2026 | 19:45
  • 124898
  • 679
Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

  • 13 сеп 2026 | 21:48
  • 53221
  • 97
Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

  • 14 сеп 2026 | 01:03
  • 26542
  • 25