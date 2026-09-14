Мареска смята, че Бруно Фернандеш също е заслужавал червен картон

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска е на мнение, че капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш също е заслужавал червен картон в ситуацията, в която Фил Фоудън бе изгонен по време на вчерашното дерби на “Олд Трафорд”. При сблъсъка първо португалецът ритна английския национал, който бе на земята, след което съвсем преднамерено Фоудън му отговори с ритник в корема и бе изгонен. Това бе едното от двете много дискусионни решения във вчерашния сблъсък. Другото бе при гола на Ерлинг Холанд, който бе зачетен, въпреки че Енцо Фернандес бе в засада и съвсем отчетливо направи опит да играе с топката. Тук Мареска изрази мнението, че голът е бил зачетен правилно, но по-късно съдийската комисия призна, че попадението е трябвало да бъде анулирано.

Bruno literally kicked Foden several times. Absolute Robbery pic.twitter.com/OyfIZp95Ip — City Exclusives (@city_exclusives) September 13, 2026

“Мисля, че червеният картон на Фил Фоден си е червен картон, но също така мисля, че в същото действие това е червен картон и за Бруно Фернандеш. Прегледах ситуацията веднага, още на пейката. И това е ясен червен картон за Фил, защото е реакция. Но в същото действие може да се види и намерението на Бруно. Така че за мен, да, това е червен картон за Фил, но е и червен картон за Бруно”, заяви Мареска по повод този епизод.

Запитан за победния гол на Сити, италианецът заяви: “Ерлинг не беше в засада, а Енцо не влияе на ситуацията с действието си”.

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Снимки: Gettyimages