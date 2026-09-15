Джон Стоунс е с контузия след първия си мач като титуляр в Интер

Контузия на Джон Стоунс доведе до притеснения в Интер преди предстоящия ключов двубой срещу Рома в битката за върха в Серия "А" през уикенда.

Стоунс бе заменен в 62-ата минута в първия си мач като титуляр за сезона и участието му в срещата с “вълците” вече е под въпрос. Бившият защитник на Манчестър Сити си партнираше в отбрана с Мануел Аканджи в мача на „Сан Сиро“ срещу Удинезе, спечелен от Интер с 5:3. В един момент английският национал внезапно спря и даде знак към скамейката, че трябва да бъде заменен.

🚨 John Stones is dealing with discomfort in the flexor muscles of his left thigh. He will be assessed. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🤕



[@MatteoBarzaghi/@APaventi via @SkySport] pic.twitter.com/rKtwP50Exh — Inter Xtra (@Inter_Xtra) September 15, 2026

Степента на травмата на Стоунс тепърва ще се установява, но ситуацията е тревожна за Интер, тъй като старши треньорът Кристиан Киву потвърди пред DAZN Italia, че футболистът е „почувствал нещо в мускула“. Историята на 32-годишния бранител с предишни контузии бе една от основните причини Сити да не поднови договора му, след като той изтече на 30 юни.

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Снимки: Gettyimages